El salto del petróleo empujó la inflación mayorista al 3,4% en marzo

Lo que más subió y bajó

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento mensual de 3,4% en marzo. Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 2,02%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,77%; “Alimentos y bebidas”, con 0,31%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,13%; compensados por los “Productos agropecuarios”, con -0,40%.

El salto se vio reflejado principalmente en la suba de 27,3% del valor del Petróleo, crudo y gas.

La inflación minorista en marzo

La inflación de marzo marcó 3,4% respecto a febrero y en en el primer trimestre alcanzó un 9,4%. La suba se vio impulsada por los aumentos en los servicios públicos, transporte y educación.

Además, el Índice de Precios (IPC) registró un acumulado en los últimos 12 meses de 32,6%.

inflación marzo

Los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).