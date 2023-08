El directorio del FMI aprobó el desembolso de US$7.500 millones que había comprometido antes de las PASO

Embed

“Es un paso muy importante en la administración de la hipoteca que Macri le dejó a la Argentina”, expresó Massa desde Washington.

Para esta tarde a las 15 hora Argentina está prevista una reunión del ministro de Economía, Sergio Massa, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

A las 19 el titular del Palacio de Hacienda dará una conferencia de prensa en Washington para contar detalles de la operación.

¿De qué se trata ese desembolso?

En la última semana de julio, las autoridades argentinas y los técnicos del FMI llegaron a un acuerdo sobre la quinta y sexta revisión en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Argentina, que implica la concreción del desembolso para fortalecer las reservas del Banco Central.

El ministro había anticipado días atrás que el objetivo era lograr desembolsos por algo más de US$ 10.000 millones, para reforzar aún más la posición de las reservas.

Uno de los planteos del Fondo en las negociaciones era precisamente achicar la brecha cambiaria, e inmediatamente luego de las elecciones Economía decidió cambiar la política de administración del tipo de cambio.

El 28 de julio último, el Gobierno y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) de 30 meses de Argentina.

El nuevo acuerdo incorporó el impacto de la sequía, y en particular hubo una importante relajación de las metas de reservas, ya que los requerimientos pasaron desde los US$ 8.000 millones de acumulación neta a US$ 1.000 millones para todo 2023.