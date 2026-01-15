El FMI elogió la acumulación de reservas del BCRA y confirmó que la revisión del acuerdo será en febrero

Consolidar la estabilidad macroeconómica

Contener la inflación

Reconstruir la confianza en el sistema financiero

El otro punto importante de sus declaraciones está en la confirmación de que la segunda revisión técnica del acuerdo se realizará en febrero de 2026. Aunque no dio una fecha determinada, se descuenta el clima satisfactorio que habrá el próximo mes.

Esa misión de evaluación será determinante para analizar el cumplimiento de los compromisos pactados, en especial el avance acumulado en reservas netas, metas fiscales e indicadores de estabilidad. La acumulación de reservas ha sido uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones con el FMI.

Esta declaración de la vocera del FMI permite suponer que desde Washington, los nubarrones que se veían sobre la acumulación de reservas, se van disipando.

FMI: "Las reservas avanzan a un mejor ritmo de lo esperado"

La definición de la vocera, Julie Kozack, se puede interpretar como un gesto de confianza claro hacia el Gobierno y el equipo económico. Durante todo 2025, el FMI mostró su apoyo al plan de estabilización al mismo tiempo que reclamaba aumentar el volumen de reservas propias del Banco Central, una de las metas acordadas. El ministro Caputo explicó en muchas entrevistas - incluso por A24 - que el gobierno de Javier Milei es el que más reservas compró de los últimos años. Pero la mayor parte de esas reservas se debieron volcar al pago de los compromisos de la deuda. La acumulación de reservas, entonces, quedó postergada.

Pero la situación cambió tras el triunfo electoral de octubre. El gobierno libertario consiguió un amplio margen de maniobra, calmó las situaciones cambiarias y logró un incremento muy importante de su representación parlamentaria. Con esos datos, se modificó el esquema de las bandas cambiarias. Ahora, el ritmo lo marca el Índice de precios del INDEC. Su valor se proyecta al mercado cambiario con dos meses de retraso. Eso hace que el techo de la banda sea más alto, con lo cual, el Gobierno entiende que puede comprar dólares para incrementar las reservas del Central sin provocar inflación.

Las palabras de la directora de comunicación del FMI apuntaron en ese sentido: “Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, señaló Julie Kozack.

Para ratificar que en el horizonte en la acumulación de reservas se deja atrás el escenario complejo de todo 2025, la funcionaria del FMI dijo: "Aunque aún es temprano en el proceso, la acumulación de reservas empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras de reservas del BCRA han superado el 5% del volumen diario mínimo de divisas en la mayoría de los días, por lo que el proceso de acumulación de reservas ha comenzado a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo".

La revisión del plan, en febrero

El acuerdo de facilidades extendidas, que le consiguió más dinero a la Argentina y mejoró los plazos de pago, tiene un plan de revisiones periódicas. Kozack confirmó que en febrero, llegará la nueva etapa. Aunque no dio una fecha precisa.

Sin embargo, esta vez, ese dato parece tener una menor importancia. “Proporcionaremos más detalles a medida que se acuerden las fechas, y será en ese momento cuando se celebren las discusiones sobre waivers de los objetivos. Así que esas discusiones se llevarán a cabo como parte de esa misión de revisión", señaló Kozack. Pero a mediados del primer mes del año, todo hace presumir que la revisión se superará sin dificultades.