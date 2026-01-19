El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina: ¿qué va a pasar en 2025 y 2026?

En el plano regional, la comparación resulta aún más favorable para la Argentina. Para América Latina y el Caribe, el FMI redujo levemente sus expectativas de expansión económica respecto de su proyección anterior y ahora prevé un crecimiento de 2,2% para 2026, con un repunte moderado hasta 2,7% en 2027.

La confirmación de un crecimiento del 4% para la economía argentina se da en un momento en el que analistas y organismos internacionales siguen de cerca la evolución de la actividad, la desaceleración de la inflación y la dinámica del consumo y la inversión, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad.

Esta actualización del informe económico del Fondo se conoció, además, tres días después de las declaraciones de la vocera del FMI, Julie Kozack, quien destacó el avance del plan económico argentino y aseguró que el programa de acumulación de reservas en el Banco Central avanza más rápido de lo previsto.

El crecimiento de la Argentina en 2026 para el FMI

El Informe Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) tiene dos actualizaciones en el año en el que se revisan las predicciones hechas con anterioridad. En abril y en octubre, el FMI presenta el informe completo para todo el mundo, país por país. También da una descripción de los avances y problemas de la economía en cada semestre.

Esta vez, en el primer mes del año hay un anticipo de lo que se podrá tener de manera completa en tres meses más. La Argentina tiene un perfil más que favorable en las consideraciones del FMI. Para el organismo internacional, lo que se estimó en octubre se mantiene para este país.

argentina fmi octubre 2025 La planilla del FMI con los datos estimados para la Argentina en este 2026. El nuevo informe lo ratifica. (Foto: FMI)

Así lo ponía en sus tradicionales planillas del WEO el Fondo Monetario en octubre de 2025. La nueva publicación, a manera de un breve informe, no tiene los datos de todos los países del mundo, solo algunos escogidos para demostrar sus consideraciones especiales. Entre ellos está la Argentina

En la nueva presentación aparece replicada la información de octubre: se espera que en 2026 el crecimiento del PBI sea del 4%.

FMI enero y argentina Un crecimiento que el FMI ratifica para la Argentina del 4% para 2026 y 2027. (foto: FMI)

Argentina: el líder del crecimiento en América Latina

El FMI dice sobre esta región del mundo: "En América Latina y el Caribe, se proyecta que el crecimiento se modere al 2,2 % en 2026 y que repunte hasta el 2,7 % en 2027, conforme los países de la región se aproximan al nivel potencial desde diferentes posiciones cíclicas". Se prevé que el crecimiento del volumen del comercio mundial disminuya del 4,1 % en 2025 al 2,6 % en 2026, para luego aumentar hasta el 3,1 % en 2027.

Los datos comparados con los dos grandes de la región son los siguientes:

Argentina en el 2026: 4% ; en el 2027: 4%

; en el 2027: Brasil en el 2026: 1,6% ; en el 2027: 2,3%

; en el 2027: México en el 2026: 1,5%; en el 2027: 2,1%

En la tabla de datos que coloca en su anexo de estadísticas, la Argentina figura en el puesto 11 entre los países de mayor crecimiento del PBI. Detrás de la India (6,4 %), Filipinas (5,6 %), Indonesia (5,1 %), Egipto (4,7 %) Arabia Saudita y China (4,5 % cada una), Nigeria y Kazajistán (4 %), Malasia (4,3 %) y Turquía (4,2 %).

El informe hace una aclaración muy importante pensando en la nueva actualización completa en abril. “La incertidumbre política, aunque menor que en octubre, sigue siendo mucho mayor que en enero de 2025″. En ese contexto, coloca a la Argentina por encima de la media mundial y como líder de la región.