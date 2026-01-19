El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina: ¿qué va a pasar en 2025 y 2026?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus proyecciones para la economía argentina y volvió a estimar que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 4% en 2026, la misma tasa que había anticipado en octubre pasado.
El Fondo Monetario Internacional difundió su primera actualización del año de las Perspectivas Económicas para el mundo y anticipó los principales desafíos que espera para las principales potencias y para los países de América Latina.
La Argentina mantendrá el pronóstico de crecimiento para este año según el FMI. (foto: A24.com)
Según la última actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), presentada en Washington, el organismo internacional sostuvo que, pese a la complejidad del contexto global, la actividad económica local seguirá expandiéndose a un ritmo que ubicaría a la Argentina entre los países emergentes con mayor crecimiento previsto para este año.
El informe del FMI también proyecta que la economía argentina mantendría un desempeño similar en 2027, con una expansión del PBI nuevamente en torno al 4%.
En paralelo, las perspectivas globales muestran un leve ajuste al alza en las previsiones de crecimiento mundial para 2026, que ahora se ubican en 3,3%, impulsadas por factores como la inversión en tecnología y condiciones financieras más favorables en algunas regiones. No obstante, el organismo advirtió que el escenario continúa expuesto a riesgos derivados de las tensiones comerciales y geopolíticas. En ese contexto, el FMI estima que la economía argentina crecerá 0,7 puntos porcentuales por encima del promedio mundial.
En el plano regional, la comparación resulta aún más favorable para la Argentina. Para América Latina y el Caribe, el FMI redujo levemente sus expectativas de expansión económica respecto de su proyección anterior y ahora prevé un crecimiento de 2,2% para 2026, con un repunte moderado hasta 2,7% en 2027.
La confirmación de un crecimiento del 4% para la economía argentina se da en un momento en el que analistas y organismos internacionales siguen de cerca la evolución de la actividad, la desaceleración de la inflación y la dinámica del consumo y la inversión, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la volatilidad.
Esta actualización del informe económico del Fondo se conoció, además, tres días después de las declaraciones de la vocera del FMI, Julie Kozack, quien destacó el avance del plan económico argentino y aseguró que el programa de acumulación de reservas en el Banco Central avanza más rápido de lo previsto.
El Informe Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) tiene dos actualizaciones en el año en el que se revisan las predicciones hechas con anterioridad. En abril y en octubre, el FMI presenta el informe completo para todo el mundo, país por país. También da una descripción de los avances y problemas de la economía en cada semestre.
Esta vez, en el primer mes del año hay un anticipo de lo que se podrá tener de manera completa en tres meses más. La Argentina tiene un perfil más que favorable en las consideraciones del FMI. Para el organismo internacional, lo que se estimó en octubre se mantiene para este país.
Así lo ponía en sus tradicionales planillas del WEO el Fondo Monetario en octubre de 2025. La nueva publicación, a manera de un breve informe, no tiene los datos de todos los países del mundo, solo algunos escogidos para demostrar sus consideraciones especiales. Entre ellos está la Argentina
En la nueva presentación aparece replicada la información de octubre: se espera que en 2026 el crecimiento del PBI sea del 4%.
El FMI dice sobre esta región del mundo: "En América Latina y el Caribe, se proyecta que el crecimiento se modere al 2,2 % en 2026 y que repunte hasta el 2,7 % en 2027, conforme los países de la región se aproximan al nivel potencial desde diferentes posiciones cíclicas". Se prevé que el crecimiento del volumen del comercio mundial disminuya del 4,1 % en 2025 al 2,6 % en 2026, para luego aumentar hasta el 3,1 % en 2027.
Los datos comparados con los dos grandes de la región son los siguientes:
En la tabla de datos que coloca en su anexo de estadísticas, la Argentina figura en el puesto 11 entre los países de mayor crecimiento del PBI. Detrás de la India (6,4 %), Filipinas (5,6 %), Indonesia (5,1 %), Egipto (4,7 %) Arabia Saudita y China (4,5 % cada una), Nigeria y Kazajistán (4 %), Malasia (4,3 %) y Turquía (4,2 %).
El informe hace una aclaración muy importante pensando en la nueva actualización completa en abril. “La incertidumbre política, aunque menor que en octubre, sigue siendo mucho mayor que en enero de 2025″. En ese contexto, coloca a la Argentina por encima de la media mundial y como líder de la región.