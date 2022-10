-Periodista: Llueven malas noticias desde el exterior…

-José Tasa: Las alzas en Nueva York duran a lo sumo 24 horas. Este fin de semana China puso en alerta a los operadores para lo que se anticipa será otra semana difícil en los mercados. En la apertura del Congreso del Partido Comunista Xi Jinping, que seguramente será reelecto como líder de la potencia asiática, señaló que “debemos estar preparados para peligros en tiempos de paz”. Y abogó por la “capacidad para mantener la seguridad nacional, asegurando la provisión de alimentos y energía”. Y acá Argentina juega un rol clave en los postulados de Xi Jinping. En el lugar del planeta que imagine, hay serios inconvenientes. Piense en Estados Unidos con la inflación, en Europa con la energía, en China con el COVID, en Inglaterra con el desplome de los bonos ingleses o “gilt”, como se los llama. El derrumbe del viernes en Wall Street fue fuerte. Las expectativas de inflación se mantienen altas en Estados Unidos, creciendo de 4,7% a 5,1%. El dólar se mantiene en alza contra las principales monedas del mundo con el índice “DXY” trepando casi 1% a 113,3. Esta semana la tendencia estará marcada por los resultados que presenten los bancos, como Goldman Sachs y Bank of America.

-Periodista: ¿Y por la Argentina?

-José Tasa: Más de lo mismo. Sergio Massa está tratando de llevar el barco al puerto. Esto es que la economía llegue al 10 de diciembre del 2023 sin caos. Eso lo dejaría con un cierto activo político para el 2027. Es su visión. Pero al mismo tiempo, las dudas, incluso las del propio ministro de Economía, pasan por una eventual devaluación. El dólar soja dio tres meses de margen.

Massa tombolini.webp Precios Justos: ¿qué busca acordar el Gobierno con las empresas? (Foto: archivo)

-Periodista: ¿Y después?

-José Tasa: Ojalá lo supiera. El equipo económico está convocando a empresas de alimentación para controles de precios. En las próximas horas Alberto Fernández recibirá a Daniel Funes de Rioja en su carácter de titular de la COPAL, la cámara que aglutina a las empresas alimenticias. Lo tanteará para lograr un congelamiento de precios, pero como siempre serán simples gestos políticos para adherir al tweet de Cristina Kirchner de hace dos meses pidiendo mayores controles a las empresas del sector. En la práctica no cambia nada.

-Periodista: El gobierno quiere que la inflación llegue al 2% mensual para las elecciones.

-José Tasa: El problema es que hay muchos precios atrasados. El impacto de los tarifazos no se siente aún porque el propio gobierno tiene problemas en implementar los aumentos. En teoría deberían regir desde este mes pero los gobernadores resisten la quita de subsidios que afecta a más de la mitad de los hogares. El mismo problema de implementación es el que existe con el dólar Qatar o turista.

-Periodista: ¿Cómo es eso?

-José Tasa: El gobierno dispuso que los gastos con tarjeta en el exterior de más de u$s 300 por mes pasen a tener un 45% de recargo como percepción a cuenta de Bienes Personales. Pero no hay forma de controlarlo si los gastos se hacen con tarjetas diferentes. O con tarjetas adicionales. Según la normativa, el tope es por persona. Pero los bancos y las tarjetas no tienen forma de controlar los gastos con plásticos en todo el sistema. De nuevo, se anuncian normas y luego encuentran que no pueden implementarlas. En definitiva el problema es que escasean dólares pero al tipo de cambio oficial. El problema es el precio no la cantidad. Fíjese los números de la cuenta corriente. Según Ecolatina, este año mostraría un rojo de 0,3% del PBI, contra las proyecciones iniciales de superávit de 0,5%. Aún con ese 45% de sobrecarga, el equipo económico no podrá revertir la salida de dólares por turismo. Los ingresos de divisas de ese sector se ven mayormente en el blue. Los turistas de países limítrofes cambian dólares en el mercado blue, por ello el “MEP” está a valores muy superiores como el “contado con liqui”. Lo más probable es que veamos de ahora en más una pérdida diaria por dos o tres meses en las reservas del Banco Central hasta que quizás en algún momento del verano llegue el “día D” por devaluación. Veremos si el equipo económico puede evitarlo. Pero cada refuerzo del cepo es más caída en la actividad y mayor inflación.