El Indec dará a conocer hoy la inflación de diciembre 2025: la proyección de los especialistas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este martes a las 16 horas los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a diciembre, lo que permitirá conocer el acumulado de 2025.
Según estimaciones de entidades especializadas en análisis macroeconómico, el índice se ubicaría en torno al 2,6% para diciembre y cerca del 31% para todo el año. De confirmarse esta proyección, sería el registro más bajo desde 2017, cuando el dato oficial fue de 24,8% .
Las principales consultoras económicas coincidieron en proyectar una inflación mensual para diciembre de entre 2,5% y 2,6%. Analytica, C&T y Equilibra estimaron un alza del 2,6%, mientras que Libertad y Progreso y EcoGo calcularon un 2,5%.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central, reflejó una leve baja en la proyección inflacionaria y ubicó el IPC de diciembre en torno al 2,3%. Sin embargo, ese valor representó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del informe previo.
En tanto, los analistas que integran el Top 10 del REM, que históricamente mostraron mayor precisión en sus pronósticos, estimaron una inflación mensual del 2,4% para diciembre, con un incremento de 0,1 punto porcentual frente al relevamiento anterior.
El dato oficial del INDEC será clave para confirmar la tendencia de desaceleración inflacionaria y evaluar el cierre definitivo del año en materia de precios.
La Ciudad de Buenos Aires anunció su medición de la inflación en el último mes del año: fue del 2,7% para el diciembre. Con lo cual, la inflación acumulada en todo 2025 llegó al 31,8%.
Transporte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles, fueron los que más influyeron en el promedio del mes. Esto representa, además, una suba del 0,3% con relación al mes de noviembre.
Con un promedio del 2,7% para toda los rubros. Hay tres que llaman la atención: