El Indec dará a conocer hoy la inflación de diciembre 2025: la proyección de los especialistas

En tanto, los analistas que integran el Top 10 del REM, que históricamente mostraron mayor precisión en sus pronósticos, estimaron una inflación mensual del 2,4% para diciembre, con un incremento de 0,1 punto porcentual frente al relevamiento anterior.

El dato oficial del INDEC será clave para confirmar la tendencia de desaceleración inflacionaria y evaluar el cierre definitivo del año en materia de precios.

La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la inflación de diciembre

La Ciudad de Buenos Aires anunció su medición de la inflación en el último mes del año: fue del 2,7% para el diciembre. Con lo cual, la inflación acumulada en todo 2025 llegó al 31,8%.

Transporte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles, fueron los que más influyeron en el promedio del mes. Esto representa, además, una suba del 0,3% con relación al mes de noviembre.

Con un promedio del 2,7% para toda los rubros. Hay tres que llaman la atención: