Economía
Recaudación
ARCA
ARCA

La recaudación tributaria creció 39,4% en 2025 y quedó levemente por debajo de la inflación

ARCA informó que los ingresos tributarios alcanzaron $183 billones en 2025, con una suba interanual del 39,4%. Aunque en términos anuales, la recaudación habría caído 1% en términos reales.

La recaudación tributaria creció 39,4% en 2025 y quedó levemente por debajo de la inflación

ARCA informó que la recaudación tributaria de 2025 alcanzó los $183.109.217 millones, lo que implicó un aumento interanual del 39,4%. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, los ingresos habrían registrado una caída real cercana al 1%, ya que si bien la suba de precios anual rondó el 31%, el promedio del año se ubicó en 41,9%.

El desempeño de diciembre también fue negativo en términos reales. Durante el último mes del año, los recursos tributarios totalizaron $16.527.268 millones, con una variación interanual del 27%, por debajo de la inflación del período.

Según el organismo recaudador, el resultado del año estuvo condicionado por una reducción de la presión tributaria. Entre las medidas que impactaron se destacan la eliminación del Impuesto PAIS, que encarecía los gastos en dólares y la compra de divisas, la baja de las retenciones a las exportaciones y la reducción de los anticipos de Bienes Personales.

Desde ARCA señalaron que el crecimiento nominal de la recaudación anual estuvo impulsado principalmente por mayores ingresos del IVA Impositivo, el impuesto al cheque, Ganancias y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, favorecidos por el aumento de la remuneración bruta promedio. También contribuyó la recaudación aduanera vinculada a las importaciones, impulsada por el tipo de cambio.

En el detalle de diciembre, el IVA Neto registró una mejora interanual del 21,5%. El IVA Impositivo avanzó 25,1% y el IVA Aduanero mostró un incremento del 11,7%. El Impuesto a las Ganancias, en tanto, tuvo una suba interanual del 43,8%.

El director del IARAF, Nadin Argañaraz, estimó que la recaudación tributaria nacional de 2025 habría caído un 1% en términos reales. “Si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%”, aclaró.

De acuerdo con ese análisis, los tributos con mayores caídas reales interanuales en 2025 fueron Bienes Personales, con una baja del 34,6%; los derechos de exportación, con un retroceso del 16%; y los impuestos internos coparticipados, que cayeron 11,7%.

Por el contrario, los mayores aumentos reales se registraron en el impuesto a los combustibles, con una suba del 42,9%; los derechos de importación, que crecieron 22,3%; y la recaudación de la Seguridad Social, con un avance del 13,8%.

Para diciembre, Argañaraz calculó una caída real interanual del 3%. “Al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería nula”, señaló.

Cuáles fueron los tributos que más bajaron

El último mes del año marcó así la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional. La mayor baja se observó en los derechos de exportación, con un desplome del 58% real interanual, explicado por la eliminación de cargas tributarias al sector agropecuario.

Le siguieron los impuestos internos, con una merma del 25%, y Bienes Personales, que cayó 19%, afectado por una base de comparación elevada en diciembre de 2024 y por la reducción de alícuotas.

Cuáles tributo tuvieron mejor desempeño

Entre los tributos con mejor desempeño real en diciembre se destacaron los derechos de importación, con un aumento del 12,6%; el Impuesto a las Ganancias, con una suba del 9,7%; y el impuesto a los combustibles, que avanzó 5%.

El IVA, principal fuente de recursos, habría registrado una caída real interanual del 6,8% frente a diciembre de 2024, un dato que anticipa una desaceleración de la actividad económica. El segundo tributo en importancia, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, mostró una baja real del 1,2%.

