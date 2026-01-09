En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Buenos Aires
Inflación
Inflación en CABA

La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la inflación de diciembre y completó a cuánto llegó en 2025

El Instituto de Estadísticas porteño dio el dato que se toma como anticipo de lo que puede pasar en el país. Con los valores de diciembre se puede tener el balance de todo el 2025 y comparar los precios frente al dólar y a los salarios.

La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la inflación de diciembre y completó a cuánto llegó en 2025
Leé también La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,4% en noviembre y acumula 28,3% en 2025
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,4% en noviembre y acumula 28,3% en lo que va del año

Transporte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles, fueron los que más influyeron en el promedio del mes. Esto representa, además, una suba del 0,3% con relación al mes de noviembre.

En 2024, la inflación anual de CABA llegó al 136,7%. Es un claro indicador del descenso pronunciado de la inflación punta a punta. Aunque de todas maneras, la Ciudad marca lo mismo que se nota en el plano nacional. El descenso de los precios parece haberse estabilizado en torno al 2,5% mensualmente. El gobierno nacional tiene como objetivo que para mediados de este año, la inflación llegue a "0" o lo más cerca que sea posible.

Embed

La nota más negativa de este indicador lo dio el transporte. Con los últimos aumentos de tarifas, el valor de este rubro llegó al 5,5%, es decir, más del doble del promedio para la Ciudad de Buenos Aires.

caba inflacion de diciembre y del año

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Buenos Aires Inflación IPC Salario Dólar
Notas relacionadas
La canasta básica subió por encima de la inflación en noviembre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre
El Banco Central ajustará las bandas de flotación por inflación a partir de enero y se compromete a comprar reservas
Javier Milei y su pronóstico sobre la inflación: "Para mitad del año que viene seguro va a empezar con cero"
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar