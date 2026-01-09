La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la inflación de diciembre y completó a cuánto llegó en 2025

En 2024, la inflación anual de CABA llegó al 136,7%. Es un claro indicador del descenso pronunciado de la inflación punta a punta. Aunque de todas maneras, la Ciudad marca lo mismo que se nota en el plano nacional. El descenso de los precios parece haberse estabilizado en torno al 2,5% mensualmente. El gobierno nacional tiene como objetivo que para mediados de este año, la inflación llegue a "0" o lo más cerca que sea posible.