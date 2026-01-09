La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la inflación de diciembre y completó a cuánto llegó en 2025

La Ciudad de Buenos Aires anunció su medición de la inflación en el último mes del año: fue del 2,7% para el diciembre. Con lo cual, la inflación acumulada en todo 2025 llegó al 31,8%.
El Instituto de Estadísticas porteño dio el dato que se toma como anticipo de lo que puede pasar en el país. Con los valores de diciembre se puede tener el balance de todo el 2025 y comparar los precios frente al dólar y a los salarios.
Transporte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles, fueron los que más influyeron en el promedio del mes. Esto representa, además, una suba del 0,3% con relación al mes de noviembre.
En 2024, la inflación anual de CABA llegó al 136,7%. Es un claro indicador del descenso pronunciado de la inflación punta a punta. Aunque de todas maneras, la Ciudad marca lo mismo que se nota en el plano nacional. El descenso de los precios parece haberse estabilizado en torno al 2,5% mensualmente. El gobierno nacional tiene como objetivo que para mediados de este año, la inflación llegue a "0" o lo más cerca que sea posible.
La nota más negativa de este indicador lo dio el transporte. Con los últimos aumentos de tarifas, el valor de este rubro llegó al 5,5%, es decir, más del doble del promedio para la Ciudad de Buenos Aires.
