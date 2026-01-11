El INDEC dará a conocer esta semana la inflación de diciembre: qué número prevén los analistas

Las proyecciones de las consultoras privadas

La consultora Equilibra estimó que la inflación de diciembre fue del 2,6%, con fuertes aumentos en bebidas alcohólicas y tabaco (4%), vivienda y servicios públicos (3,3%) y transporte (3,2%). En términos interanuales, calculó una suba cercana al 31%.

Por su parte, EcoGo Consultores proyectó un aumento del 2,5% en alimentos y bebidas, impulsado principalmente por la carne, que registró una suba del 7,3%, con un incremento del 9,6% en la carne vacuna. Las frutas subieron 1,8%, mientras que las verduras mostraron una caída del 7,9%, lo que moderó el alza del rubro.

La Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación del 2,6% en diciembre y un cierre anual del 31,1%. Desde la entidad destacaron que el dato confirma una “desaceleración significativa del nivel general” y un quiebre respecto de los años previos, en línea con la política monetaria aplicada durante 2025.

inflacion de julio

En tanto, el relevamiento de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual del 2,6% y una inflación anual estimada del 31,2%, el nivel más bajo desde 2017. Según este informe, la carne volvió a tener un rol central, con un aumento del 8% en el mes, lo que llevó a que los alimentos consumidos en el hogar subieran 3%.

Qué puede pasar con la inflación en 2026

De cara a 2026, los analistas advierten que los cambios en la metodología de medición del INDEC y las modificaciones en el esquema cambiario del dólar podrían generar presiones adicionales sobre el IPC. Sin embargo, coinciden en que el Gobierno buscará sostener la desaceleración inflacionaria mediante una política monetaria y fiscal restrictiva.

Entre enero y noviembre, los precios acumularon una suba del 27,9%. Con un diciembre estimado entre 2,3% y 2,6%, la inflación anual quedaría cerca del 31%, por debajo incluso del 36,1% registrado en 2020, durante el año de la pandemia.

Al igual que en 2024, durante 2025 los servicios volvieron a aumentar por encima de los bienes. Dentro de las principales divisiones, la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la que más subió, impulsada por los ajustes en tarifas y alquileres, un factor que seguirá siendo clave en la dinámica inflacionaria del próximo año.