El oro alcanzó su máximo histórico y un país sería la razón de que el precio se vaya por las nubes

Una nueve "fiebre del oro"

El oro siempre es un refugio seguro para los bienes o las riquezas de los países. Especialmente porque casi nunca pierde valor. No tiene saltos bruscos, como puede suceder con bonos, acciones, dólares, euros, yenes o yuanes. Siempre va hacia arriba, lentamente, pero sin resbalones. Por eso es "el refugio" de dinero. No se hacen grandes negocios, pero la onza de oro comprada en un momento, siempre tendrá mayor valor en el futuro.

evolución del oro El oro se disparó en sus precios. En un solo mes, subió el 25% y por la acción de un país determinado. (Foto: A24.com)

Esa marcha lenta y constante parece que ahora entró en una nueva dimensión. El oro subió de una manera inusitada, sorprendente. Y para hacerlo más interesante, la suba de octubre no se debió a una guerra, o al aumento súbito del petróleo o fuentes de energía. En realidad, lo que pasó es algo análogo a lo que se explica en Buenos Aires cuando hay una "corrida" con el dólar: "unos pocos pueden hacer temblar al mercado local".

En el caso del oro y del mundo, parece que no son unos pocos, sino uno solo. Y con una maniobra que sí, parece "nuestra". Se da como responsable a China no solo por comprar cantidades exorbitantes de oro. Una lógica del capitalismo: si la demanda es superior a la oferta, el precio, sube.

China estuvo comprando onzas de oro pero por toneladas. Se calcula que desde 2022, añadió nada menos que 1.082 toneladas. China tiene además, el 10% del oro que se produce en el mundo - con nuevas prospecciones - y en sus reservas, el Banco Central chino guarda el 8% de lo que preserva el mundo como refugio de valor. Hasta ahí, es una situación casi contable, de "debe y haber", pero los mercados del oro apunta a una maniobra muy particular de China.

Se lo que tengo en oro, pero no es lo que parece

Si el refrán dice: "No todo lo que reluce es oro", los chinos lo adaptaron para su propio beneficio. Ahora dicen: "No reluce todo el oro que tenemos". ¿Cómo se explica? El gigante asiático habría comprado en este año, unas 250 toneladas del metal precioso. Pero su declaración tiene un "pequeño" error. Se estima que se "olvidaron" un cero, nada menos que el que va al final de la cifra. Reconocen solo 25 toneladas, no las 250 y por lo tanto, el valor de la onza troy (unidad del oro) creció por encima de lo que el mercado podría estimar. China subdeclaró sus posesiones en oro, para resguardar su riqueza.

china y el oro China, el gigante asiático que compra oro en cantidades industriales y hace subir su valor. (foto: A24.com)

Pero el oro que se compró está en algún lugar. Por eso subió el precio a límites muy altos. En este año, subió un 25% y llegó en octubre a la marca histórica de US$4.380 por onza. Los mercados creen que si este movimiento sigue, antes de fin de año, o en los primeros meses de 2026, podría alcanzar el nuevo techo de los 5.000 dólares por onza.

¿Un mensaje para el dólar?

Putin y Xi Jinping lo dicen frecuentemente. Este es un mundo multipolar, en donde hay más intereses en juego que solo el de Estados Unidos. China lo desafía comercialmente y estratégicamente. Ahora la India, el país más poblado del mundo, se propuso ser una megapotencia en menos de 25 años. El Euro mantiene su "disputa" sorda con el dólar, pese a todo. En Japón, la primera ministra, Sanae Takaichi, acaba de declarar que el dólar ya no es suficiente garantía de estabilidad en el comercio mundial. Por eso, también incrementó sus reservas en oro.

En 1971, el presidente norteamericano Richard Nixon terminó con el respaldo del patrón oro surgido de los acuerdos de Breton Woods de 1944. Como nación triunfante de la Segunda Guerra Mundial, el dólar fue la única moneda que anclaba su valor en el respaldo en oro. Pero desde Nixon, la riqueza de las naciones y la confianza en sus economías marcó el valor de las monedas.

Ahora, el oro vuelve a plantar bandera.