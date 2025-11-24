El oro alcanzó su máximo histórico y un país sería la razón de que el precio se vaya por las nubes
Solo en el mes de octubre, subió un 25% el valor, lo que constituye un récord. Pero la suba del precio de este metal, esta vez, no está condicionado a las guerras o al precio del petróleo. Los especialistas denuncian que una nación sería la causante.
El oro, en un valor récord, empujado por el interés de un país. (Foto: A24.com)
El oro es un elemento para preservar el valor. Un refugio de seguridad para los bienes o ingresos. Especialmente, porque no está sujeto a los vaivenes de la economía globalizada. El dólar puede subir o bajar bruscamente, sobre todo, en los países emergentes. Pero el oro, como en la fábula de la tortuga y la liebre, avanza más lentamente, pero nunca se detiene.
Ahora, parece que tiene un combustible extra. Y no se trata de conflictos bélicos o movimientos del petróleo o la energía. Los especialistas económicos hablan "operador en las sombras". Se trata de un país que se ha dedicado a invertir parte de su excedente comercial en este metal para preservar su riqueza. Y todo por una maniobra que - lamentablemente - los argentinos conocemos bien con cada crisis económica: no declarar todo lo que se compra. Esta vez, no somos nosotros. No, no es nuestro país.
El gigante asiático, China, es señalado como el responsable de este aumento fenomenal del precio de la onza de oro. Sólo en octubre, su valor se disparó un 25%, algo totalmente inusual para su ritmo constante, pero acompasado. Y el actor principal de este efecto es el Banco Central de la China, esa entidad de la que algunos hablaron de cerrar alguna vez. El Banco Popular de China (BPC, el banco central).
Y claro, los chinos como potencia mundial que son, hacen todo a lo grande. Según ha comunicado el BPC, China ha sumado12 meses de compras y, al cierre de octubre, su patrimonio es de 2.304 toneladas de oro. Esto representa el 8% de sus reservas exteriores. China es, además, el sexto mayor tenedor de oro en el mundo entero. Y por eso, sus movimientos en metálico afectan al mercado mundial del oro.
Una nueve "fiebre del oro"
El oro siempre es un refugio seguro para los bienes o las riquezas de los países. Especialmente porque casi nunca pierde valor. No tiene saltos bruscos, como puede suceder con bonos, acciones, dólares, euros, yenes o yuanes. Siempre va hacia arriba, lentamente, pero sin resbalones. Por eso es "el refugio" de dinero. No se hacen grandes negocios, pero la onza de oro comprada en un momento, siempre tendrá mayor valor en el futuro.
Esa marcha lenta y constante parece que ahora entró en una nueva dimensión. El oro subió de una manera inusitada, sorprendente. Y para hacerlo más interesante, la suba de octubre no se debió a una guerra, o al aumento súbito del petróleo o fuentes de energía. En realidad, lo que pasó es algo análogo a lo que se explica en Buenos Aires cuando hay una "corrida" con el dólar: "unos pocos pueden hacer temblar al mercado local".
En el caso del oro y del mundo, parece que no son unos pocos, sino uno solo. Y con una maniobra que sí, parece "nuestra". Se da como responsable a China no solo por comprar cantidades exorbitantes de oro. Una lógica del capitalismo: si la demanda es superior a la oferta, el precio, sube.
China estuvo comprando onzas de oro pero por toneladas. Se calcula que desde 2022, añadió nada menos que 1.082 toneladas. China tiene además, el 10% del oro que se produce en el mundo - con nuevas prospecciones - y en sus reservas, el Banco Central chino guarda el 8% de lo que preserva el mundo como refugio de valor. Hasta ahí, es una situación casi contable, de "debe y haber", pero los mercados del oro apunta a una maniobra muy particular de China.
Se lo que tengo en oro, pero no es lo que parece
Si el refrán dice: "No todo lo que reluce es oro", los chinos lo adaptaron para su propio beneficio. Ahora dicen: "No reluce todo el oro que tenemos". ¿Cómo se explica? El gigante asiático habría comprado en este año, unas 250 toneladas del metal precioso. Pero su declaración tiene un "pequeño" error. Se estima que se "olvidaron" un cero, nada menos que el que va al final de la cifra. Reconocen solo 25 toneladas, no las 250 y por lo tanto, el valor de la onza troy (unidad del oro) creció por encima de lo que el mercado podría estimar. China subdeclaró sus posesiones en oro, para resguardar su riqueza.
Pero el oro que se compró está en algún lugar. Por eso subió el precio a límites muy altos. En este año, subió un 25% y llegó en octubre a la marca histórica de US$4.380 por onza. Los mercados creen que si este movimiento sigue, antes de fin de año, o en los primeros meses de 2026, podría alcanzar el nuevo techo de los 5.000 dólares por onza.
¿Un mensaje para el dólar?
Putin y Xi Jinping lo dicen frecuentemente. Este es un mundo multipolar, en donde hay más intereses en juego que solo el de Estados Unidos. China lo desafía comercialmente y estratégicamente. Ahora la India, el país más poblado del mundo, se propuso ser una megapotencia en menos de 25 años. El Euro mantiene su "disputa" sorda con el dólar, pese a todo. En Japón, la primera ministra, Sanae Takaichi, acaba de declarar que el dólar ya no es suficiente garantía de estabilidad en el comercio mundial. Por eso, también incrementó sus reservas en oro.
En 1971, el presidente norteamericano Richard Nixon terminó con el respaldo del patrón oro surgido de los acuerdos de Breton Woods de 1944. Como nación triunfante de la Segunda Guerra Mundial, el dólar fue la única moneda que anclaba su valor en el respaldo en oro. Pero desde Nixon, la riqueza de las naciones y la confianza en sus economías marcó el valor de las monedas.