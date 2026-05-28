Cómo es el plan para refinanciar deudas con la tarjeta y que se paga en 96 meses

Cómo funciona el nuevo esquema para refinanciar deudas

Una de las principales herramientas impulsadas por el Banco Nación es la consolidación de deudas, orientada a clientes que cobran sus haberes a través de la entidad.

La propuesta permite agrupar distintos compromisos financieros en una sola operación, incluyendo deudas mantenidas tanto con el propio Banco Nación como con otras entidades bancarias.

De esta manera, los usuarios pueden ordenar pagos, extender plazos y disminuir el peso de las cuotas mensuales.

Las condiciones informadas por la entidad son:

Montos de hasta $100 millones

Financiación de hasta 72 meses

Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 65%

Desde el banco sostienen que esta modalidad busca brindar mayor previsibilidad financiera y facilitar la administración de los gastos familiares.

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Refinanciación de tarjetas de crédito: quiénes pueden acceder

El Banco Nación también lanzó un esquema especial para clientes que mantienen deudas en tarjetas de crédito emitidas por la propia entidad.

La herramienta está destinada a personas con hasta 90 días de mora y permite refinanciar saldos pendientes bajo nuevas condiciones de pago.

El programa contempla:

Refinanciación de hasta $10 millones

Plazos de hasta 60 meses

TNA fija del 35%

Además, la tarjeta continuará operativa mientras se desarrolla el plan de pagos, aunque el banco podrá aplicar modificaciones temporales en los límites de compra disponibles.

Las cuotas comenzarán a impactar en el resumen siguiente a la aprobación de la refinanciación.

Qué opciones existen para deudas con más de 90 días de atraso

En los casos de mora superior a 90 días, el Banco Nación también ofrece alternativas específicas de financiación.

Según explicó la entidad, estos planes pueden extenderse hasta 96 meses, aunque quedan sujetos a evaluación crediticia y análisis individual de cada situación.

El banco aclaró que cada solicitud será revisada por equipos especializados que tendrán en cuenta distintos factores, entre ellos:

Nivel de ingresos

Historial crediticio

Tipo de deuda

Capacidad de pago

Situación económica general del cliente

La intención es adaptar las condiciones de refinanciación a las posibilidades reales de cada persona y evitar un agravamiento de la deuda.

Cómo acceder al plan del Banco Nación

Las personas interesadas pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir asesoramiento personalizado sobre las herramientas disponibles.

También se puede consultar información y requisitos desde el sitio oficial de la entidad, dentro de la sección de préstamos personales.

“A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”, señaló el banco en un comunicado oficial.

La mora en créditos y tarjetas alcanzó máximos históricos

Las nuevas medidas fueron anunciadas en medio de un fuerte deterioro en los niveles de cumplimiento de pagos dentro del sistema financiero.

Datos oficiales muestran que la morosidad en préstamos otorgados a familias pasó del 3,3% en marzo de 2025 al 11,5% en marzo de 2026, alcanzando el nivel más alto de las últimas dos décadas.

El problema afecta especialmente a los préstamos personales y a las tarjetas de crédito, dos de los segmentos más golpeados por la caída del consumo y el incremento de los costos financieros.

El último Informe de bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) señaló que la cartera irregular del financiamiento al sector privado llegó al 7%, muy por encima del nivel registrado un año atrás.

Cuáles son los créditos con mayor nivel de incumplimiento

Dentro del financiamiento destinado a hogares, los préstamos personales encabezan el ranking de mora.

Según el informe oficial:

El 14,2% de los préstamos personales presenta atrasos

Las tarjetas de crédito registran una mora del 11,7%

Los préstamos prendarios alcanzan el 6,9%

Los créditos hipotecarios mantienen un incumplimiento mucho menor, del 1,4%

Especialistas del sector financiero advierten que muchas familias comenzaron a utilizar préstamos y tarjetas para cubrir gastos corrientes, lo que terminó incrementando el nivel de endeudamiento y complicando el pago de cuotas mensuales.