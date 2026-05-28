Cómo es el plan para refinanciar deudas con la tarjeta y que se paga en 96 meses

El fuerte crecimiento de las deudas familiares y el aumento de la mora en tarjetas de crédito y préstamos personales llevó al Banco Nación a poner en marcha nuevas herramientas de refinanciación para clientes que necesitan reorganizar sus finanzas.
Las nuevas medidas del Banco Nación incluyen opciones para tarjetas, préstamos y deudas acumuladas. Conocé de qué se trata y cómo acceder al plan.
El plan para refinanciar deudas y tarjetas que lanzó el Banco Nación
El fuerte crecimiento de las deudas familiares y el aumento de la mora en tarjetas de crédito y préstamos personales llevó al Banco Nación a poner en marcha nuevas herramientas de refinanciación para clientes que necesitan reorganizar sus finanzas.
La entidad financiera presentó distintas alternativas destinadas a personas que atraviesan dificultades para afrontar pagos mensuales o que buscan reducir el impacto de las cuotas en su economía cotidiana. Las opciones incluyen desde la unificación de deudas hasta planes especiales para refinanciar saldos de tarjetas de crédito con plazos extendidos.
El objetivo del banco es ofrecer esquemas de pago más accesibles y evitar que los atrasos continúen creciendo en un escenario económico marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento de los hogares.
Entre las medidas anunciadas aparecen planes de financiación de hasta 96 meses, montos millonarios para consolidar obligaciones y tasas diferenciadas según el tipo de deuda y la situación crediticia de cada cliente.
Una de las principales herramientas impulsadas por el Banco Nación es la consolidación de deudas, orientada a clientes que cobran sus haberes a través de la entidad.
La propuesta permite agrupar distintos compromisos financieros en una sola operación, incluyendo deudas mantenidas tanto con el propio Banco Nación como con otras entidades bancarias.
De esta manera, los usuarios pueden ordenar pagos, extender plazos y disminuir el peso de las cuotas mensuales.
Las condiciones informadas por la entidad son:
Desde el banco sostienen que esta modalidad busca brindar mayor previsibilidad financiera y facilitar la administración de los gastos familiares.
El Banco Nación también lanzó un esquema especial para clientes que mantienen deudas en tarjetas de crédito emitidas por la propia entidad.
La herramienta está destinada a personas con hasta 90 días de mora y permite refinanciar saldos pendientes bajo nuevas condiciones de pago.
El programa contempla:
Además, la tarjeta continuará operativa mientras se desarrolla el plan de pagos, aunque el banco podrá aplicar modificaciones temporales en los límites de compra disponibles.
Las cuotas comenzarán a impactar en el resumen siguiente a la aprobación de la refinanciación.
En los casos de mora superior a 90 días, el Banco Nación también ofrece alternativas específicas de financiación.
Según explicó la entidad, estos planes pueden extenderse hasta 96 meses, aunque quedan sujetos a evaluación crediticia y análisis individual de cada situación.
El banco aclaró que cada solicitud será revisada por equipos especializados que tendrán en cuenta distintos factores, entre ellos:
La intención es adaptar las condiciones de refinanciación a las posibilidades reales de cada persona y evitar un agravamiento de la deuda.
Las personas interesadas pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir asesoramiento personalizado sobre las herramientas disponibles.
También se puede consultar información y requisitos desde el sitio oficial de la entidad, dentro de la sección de préstamos personales.
“A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”, señaló el banco en un comunicado oficial.
Las nuevas medidas fueron anunciadas en medio de un fuerte deterioro en los niveles de cumplimiento de pagos dentro del sistema financiero.
Datos oficiales muestran que la morosidad en préstamos otorgados a familias pasó del 3,3% en marzo de 2025 al 11,5% en marzo de 2026, alcanzando el nivel más alto de las últimas dos décadas.
El problema afecta especialmente a los préstamos personales y a las tarjetas de crédito, dos de los segmentos más golpeados por la caída del consumo y el incremento de los costos financieros.
El último Informe de bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) señaló que la cartera irregular del financiamiento al sector privado llegó al 7%, muy por encima del nivel registrado un año atrás.
Dentro del financiamiento destinado a hogares, los préstamos personales encabezan el ranking de mora.
Según el informe oficial:
Especialistas del sector financiero advierten que muchas familias comenzaron a utilizar préstamos y tarjetas para cubrir gastos corrientes, lo que terminó incrementando el nivel de endeudamiento y complicando el pago de cuotas mensuales.