Milei defendió su modelo económico frente a empresarios: "La tendencia es clara, el país va un escenario de menor inflación y mayor crecimiento"

Milei destacó la baja del riesgo país y consideró que el país “es digno” de tener una calificación crediticia “mucho mejor”. Remarcó que "ayer quebramos de nuevo los 500 puntos de riesgo país" y que "lo que hará que la Argentina sea Investment Grade será el día que los argentinos decidan serlo, abrazar las ideas de la libertad, que terminen de sepultar al populismo".

Además, advirtió: "La inflación no es la que queremos, pero veníamos viajando al 1,5 diario. Si no cortábamos de cuajo con los desequilibrios hubiéramos terminado con una hiper en torno al 15.000%".

milei

Asimismo, anticipó que "cada semana que pase podemos tener un poco de zig zag en los indicadores. Pero la tendencia es clara, el país va un escenario de menor inflación y mayor crecimiento".

Por otra parte, apuntó contra quienes señalan que su Gobierno "no tiene iniciativa y está paralizado" por el escándalo que involucra a Manuel Adorni y su patrimonio y la interna libertaria.

Después de criticar que hubo "siete intentos de juicio político y atacaron el programa con 40 leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal", lo que provocó en 2025 "una salida masiva de los activos argentinos".

Milei destacó las leyes impulsadas por su gestión y apuntó con ironía: "El supuesto gobierno que no tiene iniciativa y está paralizado el otro día en el diputados les ganamos 13 a 0". Enumeró iniciativas como la reforma laboral, la ley de inocencia fiscal, la ley de Glaciares y la aprobación del pacto Mercosur - Unión Europea. "Le devolvimos la libertad a los argentinos", justificó.

Milei volvió a apuntar contra periodistas y la oposición

"En la campaña electoral del '23 me hicieron la campaña del miedo, como la venta de órganos, cierre de la universidad pública, de hospitales, es la estrategia de la izquierda, asustar a la gente", lanzó Milei.

En tanto, celebró la mejora de la calificación crediticia soberana de Argentina de Fitch Ratings que pasó de CCC a B-: "Argentina ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación muchísimo mejor (...) Argentina va a hacer investment grade el día que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo".

“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio en la vida; nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno“, consideró.

El Presidente aseguró que los datos de la actualidad económica en el país le dan la razón al Gobierno. “Desde que llegamos tomamos como indicador al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Cuando recibimos el poder estaba 11% arriba: el último indicador dio 3,8%, el descentralizado“, remarcó.

“En la comparación, este año está mostrando que la economía creció un 5,5%. Puede haber gente a la que le parezca poco o mucho”, deslizó. Y volvió a acusar: “A pesar de toda la presión mediática y las acusaciones falsas, en un mes y medio cumplimos con todas nuestras promesas de campaña de las elecciones de medio término".

Caputo aseguró que la inflación seguirá bajando y que Milei ganará en 2027 "cómodamente"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves que el Gobierno espera que la inflación continúe desacelerándose y afirmó que “no se espera ningún cimbronazo de ningún tipo” en los próximos meses. Además, de cara a las próximas elecciones presidenciales, aseguró que Javier Milei será reelecto.

"El 2027 va a ser el año en el que más se va a crecer. El Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar", expresó Caputo.

Durante su exposición en el Latam Economic Forum, el funcionario sostuvo que las proyecciones del mercado muestran expectativas de estabilidad económica y una inflación cercana al 20% para el próximo año.

caputo

“La inflación vuelve a estar a la baja”, afirmó Caputo ante empresarios, economistas e inversores que participaron del evento realizado en el Goldencenter de Parque Norte.

En ese sentido, destacó que las previsiones privadas y los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) reflejan un escenario de mayor estabilidad.

“Las expectativas de inflación, tanto del REM como del mercado mismo, están totalmente ancladas y para los próximos 12 meses se espera una inflación en torno al 20%. No se espera ningún cimbronazo de ningún tipo”, aseguró.