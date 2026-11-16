El riesgo país retoma la tendencia alcista mientras que el dólar oficial subió $5

La caída de los bonos se produjo en un contexto marcado por la cautela de los inversores frente a los movimientos de los mercados internacionales y las dudas sobre la evolución de la actividad económica local.

Caen las acciones argentinas en Buenos Aires y Wall Street

El retroceso de la deuda soberana estuvo acompañado por una jornada negativa para la renta variable. El índice S&P Merval llegó a registrar una baja de 2,2% en pesos y de 2,1% en dólares, mientras que otra medición de las primeras operaciones mostró un descenso de 1,8%.

Entre las empresas que integran el panel líder, Telecom encabezó las pérdidas con un desplome superior al 4%. La mayoría de las acciones retrocedió alrededor de 1%, con Aluar y Cresud como excepciones, al avanzar 0,8% y 0,3%, respectivamente.

En Wall Street, los ADRs argentinos también operaron mayoritariamente en terreno negativo. Las mayores bajas correspondieron a Telecom, Transportadora de Gas del Sur e YPF, cuyos papeles perdieron más de 3,5%.

El dólar oficial subió $5 en el Banco Nación

En el mercado cambiario, el dólar oficial también comenzó la semana con una suba. La cotización en el Banco Nación se ubicó en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un incremento de $5 respecto del último cierre.

Por su parte, el dólar blue operó a $1.560 para la compra y $1.580 para la venta. En el segmento mayorista, la divisa se negoció a $1.539 y $1.548 para ambas puntas.

El dólar oficial se ubicó en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un incremento de $5 respecto del último cierre. (Foto: archivo)

Morgan Stanley advirtió sobre la demanda de dólares antes de las elecciones

En paralelo al deterioro de los activos financieros, Morgan Stanley advirtió que una mayor dolarización de carteras antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 podría generar presiones sobre el tipo de cambio y dificultar la desaceleración de la inflación, incluso si se mantiene el actual esquema de política económica.

El banco de inversión proyectó que la inflación continuará descendiendo, aunque de manera gradual y con algunas interrupciones. Sus estimaciones ubican el índice de precios en 21,7% interanual para el cierre de 2027, frente al 30,8% previsto para 2026. Para 2028, en tanto, calcula que llegará al 17,1%, según su informe de perspectivas para América Latina

El informe también señaló que el proceso de desinflación enfrentará otros obstáculos, entre ellos la inercia de los precios y los ajustes pendientes en los valores regulados.

En particular, Morgan Stanley advirtió que las tarifas de los servicios públicos seguirán sujetas a revisiones mensuales durante 2027, en función de los compromisos contractuales vigentes.