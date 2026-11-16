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El riesgo país retoma la tendencia alcista mientras que el dólar oficial subió $5

El indicador elaborado por J.P. Morgan avanzó 1,1% en el inicio de la semana, luego de haber perforado los 900 puntos en las últimas ruedas. Los bonos en dólares, las acciones y los ADRs operaron con mayoría de bajas, mientras que el dólar oficial subió $5 en el Banco Nación.

El riesgo país retoma la tendencia alcista y Morgan Stanley alerta por una mayor demanda de dólares en 2027. (Foto: Reuters).

El riesgo país retoma la tendencia alcista y Morgan Stanley alerta por una mayor demanda de dólares en 2027. (Foto: Reuters).

El riesgo país volvió a subir este lunes y se ubicó en torno a los 840 puntos básicos, impulsado por una nueva caída de los bonos argentinos en dólares. El deterioro de la deuda soberana se produjo en una jornada negativa para los activos financieros locales, con retrocesos en las acciones que cotizan en Buenos Aires y Wall Street y un nuevo ajuste al alza del dólar oficial.

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La tendencia revirtió parte de la recuperación registrada durante la semana pasada, cuando el indicador había logrado ubicarse por debajo de los 900 puntos y llegado a 830. En las primeras operaciones de este lunes, sin embargo, la demanda de cobertura y la debilidad de los títulos públicos volvieron a presionar sobre la percepción de riesgo de la deuda argentina.

Los bonos vuelven a presionar sobre el riesgo país

Los títulos argentinos en dólares que operan bajo legislación extranjera registraron bajas de entre 0,05% y 0,09% en las primeras operaciones, mientras que otros bonos de la deuda pública llegaron a retroceder hasta 1%.

El indicador elaborado por J.P. Morgan avanz&oacute; 1,1% en el inicio de la semana, luego de haber perforado los 900 puntos en las &uacute;ltimas ruedas. (Foto: Reuters)

El indicador elaborado por J.P. Morgan avanzó 1,1% en el inicio de la semana, luego de haber perforado los 900 puntos en las últimas ruedas. (Foto: Reuters)

Este comportamiento impactó directamente sobre el indicador de J.P. Morgan, que avanzó 1,1% respecto del cierre de la semana anterior y alcanzó los 840 puntos básicos, aunque en otra medición de la rueda se ubicó en 839 unidades, siete puntos por encima del último registro.

La caída de los bonos se produjo en un contexto marcado por la cautela de los inversores frente a los movimientos de los mercados internacionales y las dudas sobre la evolución de la actividad económica local.

Caen las acciones argentinas en Buenos Aires y Wall Street

El retroceso de la deuda soberana estuvo acompañado por una jornada negativa para la renta variable. El índice S&P Merval llegó a registrar una baja de 2,2% en pesos y de 2,1% en dólares, mientras que otra medición de las primeras operaciones mostró un descenso de 1,8%.

Entre las empresas que integran el panel líder, Telecom encabezó las pérdidas con un desplome superior al 4%. La mayoría de las acciones retrocedió alrededor de 1%, con Aluar y Cresud como excepciones, al avanzar 0,8% y 0,3%, respectivamente.

En Wall Street, los ADRs argentinos también operaron mayoritariamente en terreno negativo. Las mayores bajas correspondieron a Telecom, Transportadora de Gas del Sur e YPF, cuyos papeles perdieron más de 3,5%.

El dólar oficial subió $5 en el Banco Nación

En el mercado cambiario, el dólar oficial también comenzó la semana con una suba. La cotización en el Banco Nación se ubicó en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un incremento de $5 respecto del último cierre.

Por su parte, el dólar blue operó a $1.560 para la compra y $1.580 para la venta. En el segmento mayorista, la divisa se negoció a $1.539 y $1.548 para ambas puntas.

El d&oacute;lar oficial se ubic&oacute; en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un incremento de $5 respecto del &uacute;ltimo cierre. (Foto: archivo)

El dólar oficial se ubicó en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un incremento de $5 respecto del último cierre. (Foto: archivo)

Morgan Stanley advirtió sobre la demanda de dólares antes de las elecciones

En paralelo al deterioro de los activos financieros, Morgan Stanley advirtió que una mayor dolarización de carteras antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 podría generar presiones sobre el tipo de cambio y dificultar la desaceleración de la inflación, incluso si se mantiene el actual esquema de política económica.

El banco de inversión proyectó que la inflación continuará descendiendo, aunque de manera gradual y con algunas interrupciones. Sus estimaciones ubican el índice de precios en 21,7% interanual para el cierre de 2027, frente al 30,8% previsto para 2026. Para 2028, en tanto, calcula que llegará al 17,1%, según su informe de perspectivas para América Latina

El informe también señaló que el proceso de desinflación enfrentará otros obstáculos, entre ellos la inercia de los precios y los ajustes pendientes en los valores regulados.

En particular, Morgan Stanley advirtió que las tarifas de los servicios públicos seguirán sujetas a revisiones mensuales durante 2027, en función de los compromisos contractuales vigentes.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador subió 1,1% y se ubicó en 840 puntos básicos.
  • Bonos y acciones: La deuda soberana y los ADRs argentinos cayeron, impactando negativamente los mercados.
  • Dólar oficial: La cotización en el Banco Nación aumentó $5, alcanzando los $1.575.
Resumen generado por Thinkindot AI
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