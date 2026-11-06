El riesgo país bajó de los 900 puntos y los activos argentinos rebotaron en Wall Street

Entre las principales subas se destacaron Satellogic, con un avance del 7%; Bioceres, que ganó un 5,7%; IRSA, con una mejora del 3%, y Telecom, que subió un 2,5%.

En tanto, YPF avanzó un 0,7% y Grupo Galicia recuperó un 1%. En sentido contrario, Mercado Libre operó con una baja del 1,1%.

La actividad en el mercado local permaneció limitada por la celebración del Día del Bancario. Por ese motivo, las operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no se reanudarán hasta el miércoles 11 de noviembre.

Wall Street intentó recuperarse del desplome

Los principales indicadores de Nueva York operaron con subas durante la jornada. El Dow Jones avanzó un 0,1%, mientras que el S&P 500 registró una mejora del 1,1%. Por su parte, el Nasdaq Composite subió un 1,8%, luego de haber ingresado en una fase de corrección técnica tras perder más del 5% el jueves.

La recuperación se produjo en una semana marcada por la volatilidad y las pérdidas acumuladas en los mercados estadounidenses. La rueda anterior había estado atravesada por las preocupaciones sobre una posible desaceleración en la construcción de centros de datos y en las inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Ese escenario provocó una caída que eliminó U$S 2,3 billones de valor de mercado y afectó especialmente a las compañías vinculadas con la industria de los semiconductores.

Esta semana estuvo marcada por la volatilidad y las pérdidas acumuladas en los mercados estadounidenses. (Foto: Reuters)

Entre las empresas más perjudicadas por el desplome del jueves se encontraron Nvidia, Micron, AMD y Sandisk. Sin embargo, durante la rueda de este viernes sus acciones recuperaron terreno, con subas del 5,7%, 6,9%, 10,8% y 6,7%, respectivamente.

La volatilidad también se reflejó en el índice VIX, conocido como el indicador del temor de los mercados, que había escalado un 70% hasta alcanzar los 28 puntos. Durante la jornada de este viernes se ubicaba en torno a las 24 unidades.

El petróleo y la incertidumbre internacional

El mercado energético también permaneció bajo observación de los inversores. Los contratos de referencia del petróleo Brent cotizaban en torno a los U$S 98 por barril, mientras que el WTI se negociaba cerca de los U$S 91.

Ambas referencias se ubicaron por debajo de los U$S 100 por barril, en un contexto en el que los operadores seguían evaluando las perspectivas de la guerra en Oriente Medio y el impacto que una eventual escalada del conflicto podría tener sobre los mercados internacionales.

El dólar blue, la única cotización disponible en el mercado cambiario

En el mercado cambiario argentino, la única referencia disponible durante la jornada fue el dólar blue, que se negociaba a $1.540 para la compra y $1.570 para la venta.

Por su parte, los inversores continuaban atentos a la evolución de las variables económicas locales y a las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el rumbo económico frente al deterioro de los indicadores que afectan a la actividad cotidiana.