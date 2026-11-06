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El riesgo país bajó de los 900 puntos y los activos argentinos rebotaron en Wall Street

El indicador de JP Morgan retrocedió hasta las 895 unidades. En Nueva York, los principales índices de acciones operaron en alza luego del fuerte desplome del jueves, mientras que los ADR argentinos también mostraron una recuperación parcial.

El riesgo país bajó de los 900 puntos y los activos argentinos rebotaron en Wall Street. (Foto: Reuters)

El riesgo país bajó de los 900 puntos y los activos argentinos rebotaron en Wall Street. (Foto: Reuters)

Los bonos argentinos en dólares y las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street registraron subas este viernes, en una jornada marcada por la recuperación de los principales índices bursátiles de Estados Unidos luego de las fuertes pérdidas de la rueda anterior. En ese contexto, el riesgo país retrocedió hasta los 895 puntos básicos y volvió a ubicarse por debajo de las 900 unidades.

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El riesgo país volvió a tocar un nuevo máximo en 12 meses. (Foto: archivo).

Al mediodía, los títulos Globales, emitidos en dólares y bajo legislación extranjera, avanzaban un 0,9% en promedio, con subas de hasta el 1,1%. La mejora de las cotizaciones impulsó una baja de 31 puntos en el indicador elaborado por JP Morgan.

El movimiento se produjo después de que el riesgo país alcanzara los 927 puntos básicos durante la jornada del jueves, su registro intradiario más elevado desde el 24 de octubre de 2025. La caída de este viernes representó un retroceso de 32 unidades respecto del máximo de la víspera.

El indicador de JP Morgan retrocedió hasta las 895 unidades. (Foto: Reuters)

El indicador de JP Morgan retrocedió hasta las 895 unidades. (Foto: Reuters)

Los ADR argentinos acompañaron la recuperación

Las acciones de compañías argentinas que cotizan en dólares en Wall Street también mostraron una tendencia mayoritariamente positiva, luego de las pérdidas registradas el jueves.

Entre las principales subas se destacaron Satellogic, con un avance del 7%; Bioceres, que ganó un 5,7%; IRSA, con una mejora del 3%, y Telecom, que subió un 2,5%.

En tanto, YPF avanzó un 0,7% y Grupo Galicia recuperó un 1%. En sentido contrario, Mercado Libre operó con una baja del 1,1%.

La actividad en el mercado local permaneció limitada por la celebración del Día del Bancario. Por ese motivo, las operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no se reanudarán hasta el miércoles 11 de noviembre.

Wall Street intentó recuperarse del desplome

Los principales indicadores de Nueva York operaron con subas durante la jornada. El Dow Jones avanzó un 0,1%, mientras que el S&P 500 registró una mejora del 1,1%. Por su parte, el Nasdaq Composite subió un 1,8%, luego de haber ingresado en una fase de corrección técnica tras perder más del 5% el jueves.

La recuperación se produjo en una semana marcada por la volatilidad y las pérdidas acumuladas en los mercados estadounidenses. La rueda anterior había estado atravesada por las preocupaciones sobre una posible desaceleración en la construcción de centros de datos y en las inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Ese escenario provocó una caída que eliminó U$S 2,3 billones de valor de mercado y afectó especialmente a las compañías vinculadas con la industria de los semiconductores.

Esta semana estuvo marcada por la volatilidad y las pérdidas acumuladas en los mercados estadounidenses. (Foto: Reuters)

Esta semana estuvo marcada por la volatilidad y las pérdidas acumuladas en los mercados estadounidenses. (Foto: Reuters)

Entre las empresas más perjudicadas por el desplome del jueves se encontraron Nvidia, Micron, AMD y Sandisk. Sin embargo, durante la rueda de este viernes sus acciones recuperaron terreno, con subas del 5,7%, 6,9%, 10,8% y 6,7%, respectivamente.

La volatilidad también se reflejó en el índice VIX, conocido como el indicador del temor de los mercados, que había escalado un 70% hasta alcanzar los 28 puntos. Durante la jornada de este viernes se ubicaba en torno a las 24 unidades.

El petróleo y la incertidumbre internacional

El mercado energético también permaneció bajo observación de los inversores. Los contratos de referencia del petróleo Brent cotizaban en torno a los U$S 98 por barril, mientras que el WTI se negociaba cerca de los U$S 91.

Ambas referencias se ubicaron por debajo de los U$S 100 por barril, en un contexto en el que los operadores seguían evaluando las perspectivas de la guerra en Oriente Medio y el impacto que una eventual escalada del conflicto podría tener sobre los mercados internacionales.

El dólar blue, la única cotización disponible en el mercado cambiario

En el mercado cambiario argentino, la única referencia disponible durante la jornada fue el dólar blue, que se negociaba a $1.540 para la compra y $1.570 para la venta.

Por su parte, los inversores continuaban atentos a la evolución de las variables económicas locales y a las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el rumbo económico frente al deterioro de los indicadores que afectan a la actividad cotidiana.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Bajó a 895 puntos, volviendo a ubicarse por debajo de las 900 unidades.
  • Activos argentinos: Bonos en dólares y ADRs en Wall Street mostraron recuperación parcial.
  • Wall Street: Principales índices operaron en alza tras el desplome del día anterior.
Resumen generado por Thinkindot AI
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