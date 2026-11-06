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Luis Caputo
Riesgo país
Habló en la SRA

Luis Caputo analizó que el riesgo país sube por el "temor a un cambio de gobierno"

En el aniversario de la Sociedad Rural Argentina, Luis Caputo analizó que los problemas que atraviesa la macroeconomía se explican por el temor a que Milei no sea reelecto y le prometió al campo cumplir con un viejo reclamo si el presidente resulta reelecto.

Luis Caputo

Luis Caputo, el ministro de Economía habló en la Sociedad Rural Argentina. (foto: Gentileza Chacra)

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en la reunión del 160° aniversario de la fundación de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y dejó dos definiciones importantes. La primera fue para el momento complejo de la macroeconomía argentina y la otra sobre un anuncio esperado desde hace tiempo por el sector agropecuario.

Leé también Luis Caputo aseguró que Milei no tiene reemplazo y advirtió sobre un cambio de rumbo: "Se van a comer la curva"
Caputo reivindicó el liderazgo de Javier Milei. (Foto: archivo).

Para Caputo, lo que siembra la desconfianza en los inversores internacionales es la posibilidad de que el proceso de reformas que encaró el presidente Javier Milei no continúe si no es reelecto.

Defensa del gobierno y de la persona de Javier Milei

La única persona que garantiza el rumbo es Javier Milei. No hay otra persona con la convicción para sostener el rumbo. Cualquier otro no es garantía”, sostuvo el funcionario, que descartó que exista una alternativa política con la misma determinación para mantener las reformas impulsadas por la administración libertaria.

Caputo defendió la reducción del déficit fiscal, la recuperación de las reservas y el descenso de la pobreza. También destacó que los resultados se consiguieron sin romper contratos, vulnerar la propiedad privada ni atropellar las instituciones. En ese sentido, cuestionó las políticas económicas de gobiernos anteriores y aseguró que la Argentina había naturalizado prácticas que perjudicaron la confianza y las reglas de juego.

También mencionó como factores de incertidumbre las elecciones en Brasil y Estados Unidos y las dudas sobre el respaldo de Donald Trump a la Argentina. Sin embargo, aseguró que el apoyo estadounidense no cambiará.

Caputo habló del riesgo a que Milei no sea reelecto y les dejó una promesa al sector agropecuario. (Foto: Cuenta de X de Carajo)

Caputo habló del riesgo a que Milei no sea reelecto y les dejó una promesa al sector agropecuario. (Foto: Cuenta de X de Carajo)

Qué puede esperar el campo si Milei es reelecto

Uno de los momentos que llevó todos los aplausos para Caputo fue cuando habló de un marco de confianza mutuo entre el sector agroexportador y el Gobierno. “Si tuviéramos otro mandato, no tengan duda de que terminaríamos con todas estas retenciones para que finalmente el campo pueda llevarse lo que efectivamente se merece”, prometió.

Caputo también reivindicó las medidas de desregulación y sostuvo que los argentinos deberán elegir entre dos modelos económicos. En esa comparación, consideró que la gestión de Mauricio Macri tuvo mejores indicadores que la administración de Alberto Fernández y advirtió que volver a políticas de emisión, aumento de impuestos y expropiaciones significaría un retroceso.

Finalmente, el ministro sorprendió con una definición sobre su propia posición política: “No soy político y me importa tres carajos lo partidario. He ayudado al kirchnerismo y jamás quise que les fuera mal”.

En pocas palabras

  • Caputo sobre riesgo país: La suba se debe al temor a un cambio de gobierno, no a errores actuales.
  • Promesa al campo: Si Javier Milei es reelecto, se eliminarán las retenciones.
  • Defensa de Milei: El ministro afirmó que solo Javier Milei garantiza la continuidad del rumbo económico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Luis Caputo Riesgo país Retenciones Javier Milei Reelección Sociedad Rural Argentina
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