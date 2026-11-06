Luis Caputo analizó que el riesgo país sube por el "temor a un cambio de gobierno"

Caputo defendió la reducción del déficit fiscal, la recuperación de las reservas y el descenso de la pobreza. También destacó que los resultados se consiguieron sin romper contratos, vulnerar la propiedad privada ni atropellar las instituciones. En ese sentido, cuestionó las políticas económicas de gobiernos anteriores y aseguró que la Argentina había naturalizado prácticas que perjudicaron la confianza y las reglas de juego.

También mencionó como factores de incertidumbre las elecciones en Brasil y Estados Unidos y las dudas sobre el respaldo de Donald Trump a la Argentina. Sin embargo, aseguró que el apoyo estadounidense no cambiará.

Caputo habló del riesgo a que Milei no sea reelecto y les dejó una promesa al sector agropecuario. (Foto: Cuenta de X de Carajo)

Qué puede esperar el campo si Milei es reelecto

Uno de los momentos que llevó todos los aplausos para Caputo fue cuando habló de un marco de confianza mutuo entre el sector agroexportador y el Gobierno. “Si tuviéramos otro mandato, no tengan duda de que terminaríamos con todas estas retenciones para que finalmente el campo pueda llevarse lo que efectivamente se merece”, prometió.

Caputo también reivindicó las medidas de desregulación y sostuvo que los argentinos deberán elegir entre dos modelos económicos. En esa comparación, consideró que la gestión de Mauricio Macri tuvo mejores indicadores que la administración de Alberto Fernández y advirtió que volver a políticas de emisión, aumento de impuestos y expropiaciones significaría un retroceso.

Finalmente, el ministro sorprendió con una definición sobre su propia posición política: “No soy político y me importa tres carajos lo partidario. He ayudado al kirchnerismo y jamás quise que les fuera mal”.