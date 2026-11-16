El presidente del Banco Central defendió las reformas económicas y puso el foco en la inversión y el empleo

En contraste, consideró que el escenario actual permite poner en primer plano otros desafíos vinculados con el desarrollo económico. “Es bastante más estimulante empezar a discutir cómo crecer, cómo invertir más, cómo generar más productividad, cómo desarrollar mercados financieros que puedan acompañar ese crecimiento”, afirmó.

Bausili vinculó las reformas con la inversión y la productividad

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la “destrucción creativa”, una teoría económica que explica cómo la innovación, las nuevas tecnologías y los modelos de negocios transforman las estructuras productivas y desplazan actividades existentes.

Bausili sostuvo que las reformas impulsadas por la administración de Milei pueden facilitar ese proceso si contribuyen a remover obstáculos que limitan la competencia y la llegada de inversiones. “Nos parece interesante pensar que las reformas, como las que estamos viviendo, también pueden generar las condiciones para que esa destrucción creativa ocurra”, señaló.

En esa línea, remarcó que la eliminación de barreras para desarrollar nuevas actividades económicas puede abrir oportunidades para las empresas y mejorar la productividad.

El titular del BCRA también hizo hincapié en que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para consolidar una expansión de la actividad. Según explicó, ese proceso requiere “disciplina, consistencia y credibilidad”, además de políticas que favorezcan la inversión y la innovación. “Muchas de esas cosas ya están empezando a pasar”, aseguró.

Otro de los ejes de su presentación fue el papel del sistema financiero en la recuperación. Bausili planteó que uno de los objetivos es lograr que los recursos que ahorran los argentinos puedan canalizarse hacia proyectos productivos locales. “Que el ahorro de los argentinos pueda financiar las oportunidades de los propios argentinos e invertirse en nuestro país”, expresó.

Para avanzar en esa dirección, consideró necesario desarrollar los mercados de capitales y ampliar las alternativas de financiamiento para empresas y emprendimientos. “La estabilidad no es el final de ese recorrido. Es la plataforma que nos permite empezar a transitar su parte más interesante”, concluyó.

Las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026

El encuentro organizado por el Banco Central se desarrolla este lunes 16 y martes 17 de noviembre y reúne a economistas, funcionarios y representantes de bancos centrales de distintos países.

Entre los participantes se encuentra Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025, quien expondrá de manera virtual sobre la relación entre innovación y crecimiento. También habrá presentaciones de especialistas internacionales sobre estabilidad monetaria, productividad y desarrollo económico.

El cierre de las jornadas está previsto para el martes, con una intervención del presidente Javier Milei, de acuerdo con el programa difundido por el BCRA.