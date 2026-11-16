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JORNADAS MONETARIAS Y BANCARIAS 2026

El presidente del Banco Central defendió las reformas económicas y puso el foco en la inversión y el empleo

El presidente del Banco Central sostuvo que la estabilidad macroeconómica debe convertirse en crecimiento, inversión y generación de empleo. Lo

Santiago Bausili encabezó la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 en el Palacio Libertad. (Foto: X Banco Central).

Santiago Bausili encabezó la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 en el Palacio Libertad. (Foto: X Banco Central).

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, destacó el impacto que pueden tener las reformas económicas del Gobierno de Javier Milei en la actividad productiva y sostuvo que la Argentina enfrenta el desafío de transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento sostenido.

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El funcionario encabezó este lunes la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, que se realizan en el Palacio Libertad bajo el lema “Crecimiento, Productividad e Inflación”. Allí planteó que el país atraviesa una etapa de cambios profundos y que el objetivo ahora debe estar puesto en generar condiciones para aumentar la inversión, desarrollar nuevos mercados y crear empleo.

El presidente del Banco Central destac&oacute; el potencial de las reformas econ&oacute;micas para impulsar la inversi&oacute;n y la productividad. (Foto: archivo).

El presidente del Banco Central destacó el potencial de las reformas económicas para impulsar la inversión y la productividad. (Foto: archivo).

La pregunta que nos interesa es cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad”, expresó ante los asistentes.

Durante su exposición, Bausili repasó los principales problemas que marcaron históricamente la economía argentina y señaló que las discusiones estuvieron concentradas durante años en los desequilibrios fiscales, el financiamiento del déficit y la prevención de crisis recurrentes.

En contraste, consideró que el escenario actual permite poner en primer plano otros desafíos vinculados con el desarrollo económico. “Es bastante más estimulante empezar a discutir cómo crecer, cómo invertir más, cómo generar más productividad, cómo desarrollar mercados financieros que puedan acompañar ese crecimiento”, afirmó.

Bausili vinculó las reformas con la inversión y la productividad

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la “destrucción creativa”, una teoría económica que explica cómo la innovación, las nuevas tecnologías y los modelos de negocios transforman las estructuras productivas y desplazan actividades existentes.

Bausili sostuvo que las reformas impulsadas por la administración de Milei pueden facilitar ese proceso si contribuyen a remover obstáculos que limitan la competencia y la llegada de inversiones. “Nos parece interesante pensar que las reformas, como las que estamos viviendo, también pueden generar las condiciones para que esa destrucción creativa ocurra”, señaló.

En esa línea, remarcó que la eliminación de barreras para desarrollar nuevas actividades económicas puede abrir oportunidades para las empresas y mejorar la productividad.

El titular del BCRA también hizo hincapié en que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para consolidar una expansión de la actividad. Según explicó, ese proceso requiere “disciplina, consistencia y credibilidad”, además de políticas que favorezcan la inversión y la innovación. “Muchas de esas cosas ya están empezando a pasar”, aseguró.

Otro de los ejes de su presentación fue el papel del sistema financiero en la recuperación. Bausili planteó que uno de los objetivos es lograr que los recursos que ahorran los argentinos puedan canalizarse hacia proyectos productivos locales. “Que el ahorro de los argentinos pueda financiar las oportunidades de los propios argentinos e invertirse en nuestro país”, expresó.

Para avanzar en esa dirección, consideró necesario desarrollar los mercados de capitales y ampliar las alternativas de financiamiento para empresas y emprendimientos. “La estabilidad no es el final de ese recorrido. Es la plataforma que nos permite empezar a transitar su parte más interesante”, concluyó.

Las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026

El encuentro organizado por el Banco Central se desarrolla este lunes 16 y martes 17 de noviembre y reúne a economistas, funcionarios y representantes de bancos centrales de distintos países.

Entre los participantes se encuentra Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025, quien expondrá de manera virtual sobre la relación entre innovación y crecimiento. También habrá presentaciones de especialistas internacionales sobre estabilidad monetaria, productividad y desarrollo económico.

El cierre de las jornadas está previsto para el martes, con una intervención del presidente Javier Milei, de acuerdo con el programa difundido por el BCRA.

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