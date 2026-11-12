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La visión del Fondo

El FMI apuntó contra factores externos y locales por el riesgo país y pidió que el Gobierno mantenga el rumbo

La vocera del organismo, Julie Kozack, sostuvo que hubo un cambio en el humor de los inversores internacionales que afectó a la Argentina. Por otro lado, también se refirió al desembolso de 900 millones de dólares.

La mirada del FMI sobre los factores locales y externos que hicieron subir el riesgo país (Foto: Reuters).

La mirada del FMI sobre los factores locales y externos que hicieron subir el riesgo país (Foto: Reuters).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó su respaldo al gobierno de Javier Milei, pese al deterioro de los activos argentinos y al impacto político que tuvo la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos. El organismo expresó que la suba del riesgo país responde a una combinación de factores internacionales, regionales y domésticos, pero recomendó no sobredimensionar la volatilidad financiera y pidió a la administración libertaria mantener el rumbo del programa económico.

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Como el Banco Mundial y JP Morgan, el FMI también recortó las perspectivas del crecimiento para la Argentina en este 2026. (Foto: Gentileza Puntal)

La posición fue expresada por Julie Kozack, vocera del FMI, durante la habitual conferencia de prensa en la que se refirió a la evolución de los mercados y a las perspectivas de la economía argentina. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a superar los 900 puntos básicos, en medio de una sostenida caída de los bonos soberanos y de una mayor incertidumbre entre los inversores.

“Los movimientos recientes reflejan una variedad de factores. Algunos son globales y afectan a las economías emergentes en general. Otros son regionales y algunos son domésticos”, explicó Kozack.

La funcionaria hizo especial referencia al cambio en el humor de los inversores internacionales frente al riesgo, un fenómeno que también repercutió sobre otros mercados emergentes. En ese contexto, recomendó no darle demasiada importancia a las fluctuaciones de corto plazo y concentrar la atención en los fundamentos económicos.

“Nuestro foco está puesto en la solidez de los fundamentos económicos subyacentes de la Argentina, que vienen mejorando, y en la importancia de sostener la implementación de las políticas”, afirmó.

El respaldo del FMI y el efecto de la derrota de Trump

Uno de los interrogantes que surgió después de las elecciones estadounidenses fue si el debilitamiento político de Trump en el Congreso podría afectar el respaldo de Washington a la Argentina y, eventualmente, el apoyo financiero del Fondo.

Estados Unidos es el principal accionista del organismo y tiene un papel determinante en sus decisiones. Ante las consultas sobre el nuevo escenario político, Kozack evitó especular sobre las consecuencias de los comicios, pero ratificó la importancia de mantener la cooperación con la administración estadounidense.

“Nuestros principales interlocutores son el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, y valoramos mucho la continuidad de nuestra colaboración con ellos”, señaló.

También recordó que Estados Unidos desempeña un papel fundamental en distintos aspectos del funcionamiento del FMI, incluidos algunos de sus programas de financiamiento. De esa manera, buscó transmitir que el vínculo institucional continúa vigente, más allá de los cambios en el equilibrio político estadounidense.

Pese a las condiciones que hacen subir el riesgo pa&iacute;s, la Argentina debe mantener su rumbo, dice el FMI (Foto: Reuters).

Pese a las condiciones que hacen subir el riesgo país, la Argentina debe mantener su rumbo, dice el FMI (Foto: Reuters).

El FMI destacó los avances económicos y confirmó el desembolso

Kozack enumeró los aspectos del programa argentino que el organismo considera positivos: la desaceleración de la inflación, el paso del déficit fiscal al superávit y el fortalecimiento de la posición externa, con una acumulación de reservas que superó las metas acordadas.

También destacó las medidas destinadas a reducir los riesgos de refinanciamiento, entre ellas la extensión de los vencimientos de la deuda en pesos.

La declaración llegó después de que el equipo técnico del Fondo alcanzara un entendimiento con las autoridades argentinas por la tercera revisión del programa firmado en abril de 2025. El acuerdo todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo para habilitar un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones, previsto para principios de diciembre.

La vocera explicó que el Gobierno se comprometió a preservar el ancla fiscal, continuar fortaleciendo las reservas internacionales, perfeccionar el marco de política monetaria y administrar activamente sus necesidades de financiamiento.

La preocupación del mercado: los dólares y la continuidad del programa económico

Más allá del respaldo internacional, la suba del riesgo país refleja inquietudes que no se limitan al escenario externo. Los inversores siguen de cerca la capacidad de la Argentina para acumular divisas, afrontar los vencimientos de deuda en dólares y recuperar el acceso al financiamiento internacional.

A esas dudas se suma la incertidumbre política sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027. El resultado electoral en Estados Unidos y el nuevo escenario regional también alimentaron interrogantes sobre el respaldo externo que podría recibir Milei.

En ese contexto, el FMI insistió en que el programa acordado debe sostenerse y planteó tres objetivos centrales: continuar con la desinflación, fortalecer la capacidad de respuesta externa e impulsar el crecimiento económico y el empleo.

En pocas palabras

  • FMI ratifica apoyo: El organismo respaldó al gobierno de Javier Milei pese a la volatilidad.
  • Riesgo país y factores: La suba se debe a causas globales, regionales y domésticas, según el FMI.
  • Desembolso y rumbo: Se espera un nuevo pago de US$900 millones, instando a mantener las políticas económicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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