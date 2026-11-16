En octubre, los gastos en bienes y servicios fueron de $191.424 para los menores de un año; $247.173 para los chicos de entre uno y tres años; $314.805 para el grupo de cuatro a cinco años, y $390.516 para quienes tienen entre seis y 12 años.

A esos montos se suma el costo del cuidado. Para los bebés menores de un año, se estimó en $399.896 mensuales, mientras que para los niños de uno a tres años llegó a $457.024. En el tramo de cuatro a cinco años, el valor fue de $285.640 y, para los chicos de seis a 12 años, alcanzó los $364.353.

El valor de la hora de cuidado se ubicó en $2.720 para los menores de hasta cinco años y en $4.338 para los chicos de entre seis y 12 años.

Los gastos en bienes y servicios fueron de $191.424 para los menores de un año en octubre. (Foto: archivo)

Para qué se utiliza el indicador del Indec

La Canasta de Crianza busca establecer una referencia sobre el costo económico que implica la atención de niños y adolescentes. Según explica el organismo, su cálculo contempla tanto los bienes y servicios necesarios para cada etapa de desarrollo como el tiempo que demanda su cuidado.

La medición también sirve como parámetro para el Poder Judicial en los procesos vinculados con las cuotas alimentarias. De esta manera, puede utilizarse como referencia en los litigios para determinar los montos que deben aportar los progenitores.

Para calcular el componente de bienes y servicios, el Indec toma como base el valor mensual de la Canasta Básica Total(CBT) del Gran Buenos Aires, que el organismo publica periódicamente y utiliza para medir la pobreza.