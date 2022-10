Para el titular de IPA, "es difícil entender los precios tan descontrolados, no hay una explicación, sino un problema que son los faltantes de dólares y de materia prima".

En este contexto, volvió a pedir por el "dólar pyme, que sería como el 'dólar soja'" pero, aclaró que sería "para que las pymes puedan sostener las exportaciones, sin vincular al mercado interno".

Importaciones.webp Empresarios piden un "dólar pyme" para afrontar las importaciones del sector (Foto: archivo).

La situación de las pymes

"En marzo veníamos planteando que el Banco Central no podía decidir o definir quién importaba y quién no, que no teníamos un control de la salida de los dólares para las importaciones para la compra de materias primas, pero ahora la Aduana está descubriendo irregularidades de sobrefacturación en dólares", se explayó.

Tras la llegada de Massa a Economía, "ahora vemos la manera de controlar realmente hacia dónde van los dólares porque hay una trazabilidad, una declaración jurada que tiene que presentar el importador, un precio de referencia, que antes no se estaba haciendo y era lo que pedíamos", agregó el dirigente pyme en alusión al control de sobrefacturación de importaciones.

"Ojalá que ese control pueda beneficiar a las pymes que realmente necesitan la materia prima para producir", enfatizó.