A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
El trasfondo

Aseguran que el pedido de disculpas de Rosalía esconde otro fuerte motivo: "Están..."

Marina Calabró expresó su descontento con el posteo de disculpas de Rosalía tras haber compartido un video considerado antiargentina, en medio de la polémica por sus shows en el Movistar Arena.

22 jul 2026, 20:58
Banner seguínos en google Primicias Ya
Aseguran que el pedido de disculpas de Rosalía esconde otro fuerte motivo: Están...

Aseguran que el pedido de disculpas de Rosalía esconde otro fuerte motivo: "Están..."

Aseguran que el pedido de disculpas de Rosalía esconde otro fuerte motivo: Están...

Aseguran que el pedido de disculpas de Rosalía esconde otro fuerte motivo: "Están..."

La polémica que involucra a Rosalía tras el video que compartió en TikTok también tuvo repercusiones en los medios. En su programa de El Observador, Marina Calabró cuestionó con dureza el descargo de la artista española y puso en duda la sinceridad de sus disculpas. Para la periodista, el mensaje llegó recién cuando la controversia ya había escalado y comenzaba a repercutir en sus presentaciones en Argentina.

Luego de que la cantante publicara dos historias en Instagram —la primera con una bandera argentina sobre fondo negro y el mensaje “le di a compartir Porque sonaba la perla y ni leí Lo que ponía, mala mía, perdón ”, y la segunda con un corazón rojo junto a la frase “ solo tengo Amor por Argentina ”—, Calabró expresó su escepticismo.

Leé también

La determinación del Movistar Arena sobre el show de Rosalía que indignó a los fans: "Únicamente..."

La determinación del Movistar Arena que generó indignación entre los fans de Rosalía: Únicamente...

“¿Quién puede creer que tamaña estrella?”, se preguntó. A continuación, recordó que la española cuenta con “ 27.9 millones, casi 28 millones de seguidores, y nos quiere hacer creer que se distraen las redes sociales y que no tiene un community manager ”. A partir de esa reflexión, sostuvo que el pedido de disculpas no fue espontáneo, sino una reacción frente al rechazo que generó el episodio y a la preocupación que despertó en torno a sus shows en el país.

En la misma línea, consideró que un arrepentimiento genuino debería haberse expresado de otra manera y cuestionó que Rosalía optara por publicar historias escritas en lugar de dirigirse al público mirando a cámara. “No le creo nada de lo que dijo ”, remató.

Más adelante, la periodista también hizo foco en la situación del Movistar Arena y en la política de devolución de entradas. “Están preocupados. De hecho, tuvieron que sacar un comunicado diciendo que toda entrada que se haya comprado con diez días de anticipación... Lo cual, no lo crean, Defensa del Consumidor está del lado del que la quiera devolver”, reveló sobre el temor que existen en la institución.

Por último, insistió en que quienes ya no deseen asistir al recital deberían poder recuperar su dinero: “ Devuélvanle la entrada a aquellos que lo requieran, porque la verdad que tampoco está bueno para el artista tener un público que no quiere estar ahí ”. Y concluyó: “ Me parece que es más caro el collar que el perro, señores ”.

Qué dice el comunicado del Movistar Arena

La controversia que tiene como protagonista a Rosalía tras el video que generó críticas entre parte del público argentino también impactó en sus seguidores que tenían entradas para sus próximas presentaciones en el país. Algunos compradores manifestaron su intención de pedir la devolución del dinero, aunque desde Movistar Arena explicaron que no todos los casos cuentan con la posibilidad de reintegro.

Frente a los reclamos recibidos, la organización respondió mediante un correo enviado a uno de los compradores y detalló las condiciones establecidas para solicitar la devolución de los tickets. Según indicaron, el plazo habilitado para realizar el pedido está relacionado con el momento en que se efectuó la compra.

Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción ”, manifestaron.

Además, desde el estadio aclararon que quienes no puedan o no quieran asistir al recital tienen la posibilidad de transferir la entrada a otra persona: “En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar”.

La respuesta no conformó a algunos usuarios, quienes cuestionaron la aplicación de esta política y señalaron que, según su interpretación, las normas de defensa al consumidor para espectáculos deberían contemplar otros plazos vinculados a la fecha del evento y no únicamente al día en que se adquirió la entrada.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Rosalía

Lo más visto