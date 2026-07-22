Aseguran que el pedido de disculpas de Rosalía esconde otro fuerte motivo: "Están..."

Más adelante, la periodista también hizo foco en la situación del Movistar Arena y en la política de devolución de entradas. “Están preocupados. De hecho, tuvieron que sacar un comunicado diciendo que toda entrada que se haya comprado con diez días de anticipación... Lo cual, no lo crean, Defensa del Consumidor está del lado del que la quiera devolver”, reveló sobre el temor que existen en la institución.

Por último, insistió en que quienes ya no deseen asistir al recital deberían poder recuperar su dinero: “ Devuélvanle la entrada a aquellos que lo requieran, porque la verdad que tampoco está bueno para el artista tener un público que no quiere estar ahí ”. Y concluyó: “ Me parece que es más caro el collar que el perro, señores ”.

Qué dice el comunicado del Movistar Arena

La controversia que tiene como protagonista a Rosalía tras el video que generó críticas entre parte del público argentino también impactó en sus seguidores que tenían entradas para sus próximas presentaciones en el país. Algunos compradores manifestaron su intención de pedir la devolución del dinero, aunque desde Movistar Arena explicaron que no todos los casos cuentan con la posibilidad de reintegro.

Frente a los reclamos recibidos, la organización respondió mediante un correo enviado a uno de los compradores y detalló las condiciones establecidas para solicitar la devolución de los tickets. Según indicaron, el plazo habilitado para realizar el pedido está relacionado con el momento en que se efectuó la compra.

“Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción ”, manifestaron.

Además, desde el estadio aclararon que quienes no puedan o no quieran asistir al recital tienen la posibilidad de transferir la entrada a otra persona: “En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar”.

La respuesta no conformó a algunos usuarios, quienes cuestionaron la aplicación de esta política y señalaron que, según su interpretación, las normas de defensa al consumidor para espectáculos deberían contemplar otros plazos vinculados a la fecha del evento y no únicamente al día en que se adquirió la entrada.