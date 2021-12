"Era necesario volver a producir en el país para posicionarnos en el nivel de mercado que nos corresponde"

-Pero si en 2016 dejaron de producir a raíz del contexto económico adverso, ¿por qué ahora vuelven a hacerlo?

-No fue sólo por el contexto, sino también por la disponibilidad de producto que teníamos. Fue un tema de escala. En ese momento, la participación de la tecnología Inverter todavía no era tan alta, no veíamos un recupero rápido de las inversiones que teníamos que hacer, y como había una apertura a la importación, se importaron. Ahora, vimos una oportunidad porque el mercado crece y decidimos volver a la producción.

No se puede producir todo en la Argentina, pero sí mucho de lo que comercializamos. Nuestra labor, básicamente, es buscar ese equilibrio. Nuestro espíritu es siempre tratar de traer a nuestros clientes lo último en tecnología y lo mismo que tiene Samsung a escala global. La realidad es que en un contexto más parejo en el tiempo podríamos avanzar mucho más.

-Es decir que, si la Argentina fuese más estable, ¿a la empresa le interesaría incrementar la producción acá?

-Totalmente. Si bien nuestra visión es de largo plazo, por supuesto que un poco de estabilidad haría que aceleremos estos proyectos. Pero así y todo los vamos llevando adelante. Todo radica en un equilibrio porque primero debemos tener la posibilidad de importar los productos de mayor tecnología, para que el consumidor los vea, ganar escala, para luego llevarlo a una producción local. Sin duda, no nos sirven los escenarios donde a veces es más barato comprar en el exterior y otras veces comprar en la Argentina, porque todo eso es de corto plazo, tanto lo bueno como lo malo.

-Ya salió la primera tanda de producción nacional. ¿Cómo les fue en el CyberMonday?

-En el CyberMonday se vendieron unos 30 mil equipos de aire acondicionado, de los cuales nosotros vendimos el 3%. Como la apuesta de este año es enfocarnos en la calidad y en el startup de la línea, de alguna manera para empezar a ganar presencia y volver al mercado con un producto nacional, apuntamos sólo a tener ese 3% del mercado.

-¿Cuál es el estimado para el volumen de producción de 2022?

-Queremos pasar de lo que haremos este año, unos 12 mil equipos en el período noviembre-diciembre, a 60 mil unidades.

-¿Cómo es el mercado argentino?¿El consumidor se fija tanto en la calidad o simplemente va por el precio?

-Creo que hoy tiene una fuerte incidencia el precio y la financiación. No podemos ser ajenos a eso. Más allá de que todos busquen un producto que dure en el tiempo, la posibilidad de financiarlo facilita que el consumidor opte por alternativas con mayor innovación y calidad. El segmento de tecnología Inverter va a estar entre el 15 y el 20% del mercado. (NdR: El aire acondicionado con tecnología Inverter no se apaga al llegar a la temperatura programada, sino que baja a mínimas revoluciones el motor y, cuando demande, sube la velocidad de nuevo).

-Finalmente, ¿cuál es el objetivo de market share que se proponen para el año que viene?

-La expectativa que tenemos es estar en los mismos niveles que los productos de línea blanca, ya que tanto en lavado como en heladera estamos por encima de los 20 puntos de mercado. Hoy recién estamos arrancando con los equipos de aire acondicionado. Era necesario volver a producir en el país para posicionarnos en el nivel de mercado que nos corresponde. Tenemos ya el portafolio completo de los productos más importantes de línea blanca con producción local. Somos una marca que busca siempre ser número 1 en todas las categorías, así que en el 2022 vamos a tratar de prepararnos para ir por ese objetivo. Sabemos que tenemos muchas cosas por hacer.