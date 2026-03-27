Fallo de YPF: el desplome de las acciones de Burford y la revalorización de la petrolera argentina

La Cámara de Apelaciones consideró ahora que los reclamos no se ajustan a la legislación argentina, que rige aspectos centrales del estatuto de la empresa y del proceso de expropiación. Bajo ese criterio, los jueces entendieron que la demanda no tenía mérito suficiente para sostener la condena original y dispusieron que el caso vuelva al juzgado de primera instancia para un nuevo pronunciamiento.

Cómo sigue el litigio

El fallo, sin embargo, no cierra definitivamente la disputa. El tribunal rechazó el argumento de la defensa argentina que buscaba trasladar el expediente a tribunales locales y confirmó que la jurisdicción seguirá siendo Nueva York, donde continuará el litigio. Además, las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema estadounidense.

La demanda fue financiada por Burford Capital, un fondo con sede en Londres creado por Christopher Bogart, que esperaba cobrar una parte sustancial de cualquier indemnización. Tras conocerse la decisión, el desplome de sus acciones reflejó el impacto inmediato del revés judicial.