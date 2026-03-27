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Fallo de YPF: el desplome de las acciones de Burford y la revalorización de la petrolera argentina

La sentencia de segunda instancia anuló el fallo que obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera. Los efectos de la sentencia se hicieron sentir en el mercado.

Fallo de YPF: el desplome de las acciones de Burford y la revalorización de la petrolera argentina

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló este viernes la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, en un fallo que fue celebrado por el presidente Javier Milei y que impactó de inmediato en los mercados.

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Acá está la gestión, dijo Javier Milei entre los comentarios que hizo ante la buena noticia para la Argentina en Nueva York por YPF. (Captura de TV)

La resolución fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto la condena dictada en primera instancia y ordenó revisar el expediente. Tras conocerse la decisión, las acciones del fondo litigante Burford Capital cayeron hasta 40% en Wall Street, mientras que los papeles de la petrolera argentina subieron más de 5% y superaron los USD 46 en su ADR, el nivel más alto desde enero de 2025.

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La celebración de Milei

“Ganamos el juicio de YPF”, escribió Milei en su cuenta de X. El mandatario sostuvo que el fallo implica que “Argentina no debe pagar nada” de los cerca de USD 18.000 millones que reclamaban los demandantes y calificó la resolución como “histórica” y “el mayor logro jurídico de la historia nacional”.

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Cómo se originó el juicio

El litigio se originó tras la expropiación de la petrolera en 2012 y había tenido un revés para el país en 2023, cuando la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a ex accionistas. Con el correr del proceso, la cifra se había elevado hasta unos USD 18.000 millones por intereses.

La Cámara de Apelaciones consideró ahora que los reclamos no se ajustan a la legislación argentina, que rige aspectos centrales del estatuto de la empresa y del proceso de expropiación. Bajo ese criterio, los jueces entendieron que la demanda no tenía mérito suficiente para sostener la condena original y dispusieron que el caso vuelva al juzgado de primera instancia para un nuevo pronunciamiento.

Cómo sigue el litigio

El fallo, sin embargo, no cierra definitivamente la disputa. El tribunal rechazó el argumento de la defensa argentina que buscaba trasladar el expediente a tribunales locales y confirmó que la jurisdicción seguirá siendo Nueva York, donde continuará el litigio. Además, las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema estadounidense.

La demanda fue financiada por Burford Capital, un fondo con sede en Londres creado por Christopher Bogart, que esperaba cobrar una parte sustancial de cualquier indemnización. Tras conocerse la decisión, el desplome de sus acciones reflejó el impacto inmediato del revés judicial.

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