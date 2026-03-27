El Gobierno celebra el fallo de YPF y busca dar vuelta la página tras el escándalo con Adorni

Según afirmaron a A24.com desde el entorno de Adorni, el jefe de Gabinete "pagó en efectivo, en dólares, su parte proporcional del pasaje". Mientras tanto, casi todo el Gobierno, empezando por el Presidente, salió en su defensa ante la opinión pública.

Milei y todo el Gabinete celebró la histórica noticia de YPF en redes sociales

Javier Milei celebró junto a Manuel Adorni, Karina Milei y Sandra Pettovello el fallo de la Corte norteamericana a favor de YPF. Foto X

Antes de su discurso, Adorni, Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios, salieron a celebrar en redes sociales el fallo de la justicia de Estados Unidos sobre el caso YPF. La medida dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar 18.000 millones de dólares a fondos buitre por haber estatizado la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner.

"Ah, pero los viajes... Ah, pero el mameluco... Ah, pero los USD18.000 millones... TMAP. VLLC!", posteó Milei en su cuenta en X en un hilo de mensajes en esa red social, que comenzó con un reposteo del propio Adorni anunciando el triunfo ante la justicia norteamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2037540323035922777?s=20&partner=&hide_thread=false Ah pero los viajes...

Ah pero el mameluco...

Ah pero los USD 18.000M...

TMAP.

VLLC! https://t.co/gNGvjx97DQ — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

"GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!! TMAP. MAGA. VLLC!", dijo Milei al retuitear el mensaje del jefe de Gabinete, quien en el final de su publicación, agregó: "Hablame de gestión. Fin."

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, después de varias semanas de silencio, posteó un mensaje apuntando directamente a Axel Kicillof por haber ideado la expropiación de YPF, iniciativa que dio dado lugar al inicio del juicio por parte de los fondos buitre.

"De un lado, un tipo con un mameluco que le hizo ganar el juicio a YPF. Del otro, el culpable de haber generado un reclamo por 18.000 millones de dólares", dijo Santilli en X.