El Gobierno celebra el fallo de YPF y busca dar vuelta la página tras el escándalo con Adorni
Milei encabezó los mensajes del Ejecutivo en el que se festeja la decisión de la Justicia estadounidense. "Hablame de gestión", tuiteó el jefe de Gabinete, que junto al Presidente y sus ministros intentar dejar atrás la polémica.
Adorni, Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios, salieron a celebrar también en redes sociales la decisión de la justicia norteamericana que dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar 18.000 millones dde dólares a los fondos buitres. Foto: X
Mientras avanza la causa judicial que investiga eventual delito de dádivas e enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei se puso al frente de la defensa de su "gestión" y, con fuertes críticas al kirchnerismo, mostró como un "éxito" la anulación del juicio contra YPF por parte de la Justicia de Estados Unidos.
La noticia del juicio contra YPF se conoció casi al mismo tiempo en que Milei encabezaba un acto en La Paternal este mediodía junto con Adorni, su hermana Karina y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El evento le sirvió al Gobierno para hacer foco en el anuncio sobre YPF y así intentar contrarrestar la profundización del escándalo que tiene a Adorni en el centro de la escena.
En su encendido discurso, donde atacó directamente "el modelo kirchnerista", Milei mencionó en dos oportunidades la palabra "dádiva", justamente uno de los eventuales delitos por los que es investigado el jefe de los ministros. Esa imputación está relacionada con el viaje en avión privado realizado en los feriados de carnaval a Punta del Este que, según las últimas declaraciones de los testigos del caso, fue pagado por Marcelo Grandío, su amigo y periodista contratado por Canal 7.
Ante el silencio total de Adorni y su entorno, que evitó explicar públicamente de dónde salió la plata para pagar los U$$4.000 dólares que costó el pasaje, el Gobierno salió a minimizar el escándalo, mientras el funcionario espera ser citado por el juez Ariel Lijo para brindar sus explicaciones.
Según afirmaron a A24.com desde el entorno de Adorni, el jefe de Gabinete "pagó en efectivo, en dólares, su parte proporcional del pasaje". Mientras tanto, casi todo el Gobierno, empezando por el Presidente, salió en su defensa ante la opinión pública.
Milei y todo el Gabinete celebró la histórica noticia de YPF en redes sociales
Antes de su discurso, Adorni, Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios, salieron a celebrar en redes sociales el fallo de la justicia de Estados Unidos sobre el caso YPF. La medida dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar 18.000 millones de dólares a fondos buitre por haber estatizado la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner.
"Ah, pero los viajes... Ah, pero el mameluco... Ah, pero los USD18.000 millones... TMAP. VLLC!", posteó Milei en su cuenta en X en un hilo de mensajes en esa red social, que comenzó con un reposteo del propio Adorni anunciando el triunfo ante la justicia norteamericana.
"GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!! TMAP. MAGA. VLLC!", dijo Milei al retuitear el mensaje del jefe de Gabinete, quien en el final de su publicación, agregó: "Hablame de gestión. Fin."
Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, después de varias semanas de silencio, posteó un mensaje apuntando directamente a Axel Kicillof por haber ideado la expropiación de YPF, iniciativa que dio dado lugar al inicio del juicio por parte de los fondos buitre.
"De un lado, un tipo con un mameluco que le hizo ganar el juicio a YPF. Del otro, el culpable de haber generado un reclamo por 18.000 millones de dólares", dijo Santilli en X.