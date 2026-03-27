Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF y Axel Kicillof le respondió a Milei

Para Cristina Fernández, el fallo representa "nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".

Además, reconoció el apoyo de los gobiernos de Joe Biden como de Donald Trump, de distinto tinte político: "Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana".

La ex presidenta también defendió la "expropiación con fines de utilidad pública de YPF" que, según planteó, con el fallo queda en claro que "se hizo conforme a derecho".

"También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética", señaló el crecimiento en el área energética que el país viene desarrollando desde ese momento.

La respuesta de Kicillof

"La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era el ministro de Economía en el momento de la expropiación de la empresa de hidrocarburos y fue fuertemente cuestionado por el presidente Milei por que lo trató de "inútil, imbécil e incompetente".

El jefe provincial consideró que la denuncia en contra del Estado argentino "era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos".

"Mientras el presidente Javier Milei hablaba del 'impuesto Kicillof', los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre. Ese 'impuesto' nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta", cuestionó el gobernador acerca de la propuesta que Milei llegó a plantear para hacer frente al pago de los USD 16.000 millones.

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Kicillof continuó: "¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro. No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros".

Además, sostuvo que la "derecha nunca" habría "nacionalizado" YPF y les achacó trabajar "siempre para los buitres". En línea con los argumentos de Cristina Kirchner, manifestó que "paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF".

"Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros", acusó y argumentó que "nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas". "Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global", agregó.

También hizo un reconocimiento a la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Aquella decisión, adoptada por @CFKArgentina marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales".

"Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos. El futuro también", completó.

Alberto Fernández también opinó

Si Cristina Kirchner evitó entrar en polémicas con la gestión libertaria, el ex presidente Alberto Fernández optó por cruzar a Javier Milei en redes. "'Ganamos' dijo el mosquito…", chicaneó el ex mandatario a Milei, a quien tildó, de "desequilibrado que nos gobierna".

También le achacó al jefe de Estado festejar un "resultado que jamás buscó" y le atribuyó ponerse "del lado de los fondos buitres que nos demandaban", al compartir una noticia del medio TN del 27 de diciembre de 2023, cuando el Presidente había propuesto crear un "bono perpetuo" con el nombre del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para pagar el fallo adverso.

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Lamento que el desequilibrado que nos gobierna, festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban.



El trabajo de la Procuración del Tesoro durante nuestra gestión y la labor de los… https://t.co/XpRdETsrQG pic.twitter.com/qF9heygBZ6 — Alberto Fernández (@alferdez) March 27, 2026

"El trabajo de la Procuración del Tesoro durante nuestra gestión y la labor de los abogados contratados por YPF en Estados Unidos, ha logrado que se reconozca que el Estado puede expropiar una empresa por razones de utilidad pública", advirtió Fernández y felicitó a "los profesionales que sostuvieron nuestro criterio de preservar las decisiones soberanas del Estado argentino".