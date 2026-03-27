Milei celebró el fallo a favor de YPF con exabruptos contra Kicillof y Cristina: "Inútil" y "presidiaria"

También estuvo acompañado por Manuel Adorni. El jefe de Gabinete atraviesa su momento más delicado desde que incluyó a su esposa en el último viaje del Presidente a la ciudad de Nueva York. Por este tema y aspectos de su patrimonio y su declaración jurada, soporta una serie de cuestionamientos que llegan hasta investigaciones judiciales.

Sin embargo, Milei envió un claro posteo de apoyo tras la conferencia de prensa de Adorni y es una de las figuras de su gabinete que lo acompañan en este acto.

Apoyo decidido a la ministra Pettovello

Como anfitriona, Pettovello recibió las primeras palabras de elogio del Presidente. Recordó que cuando inició su gobierno fue la ministra "más operada, ensuciada y torpedeada por los ensobrados y corruptos medios de comunicación. ¿Y por qué? Por ser honesta", dijo Milei.

Destacó entonces que ella, junto con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrentaron a los que calificó como "delincuentes mafiosos" que extorsionaban a los beneficiarios de planes sociales. "Gracias a ellas bajamos de 9.000 piquetes a cero", afirmó.

Un apoyo para Manuel Adorni

En ese momento, hizo una pausa y mirándolo, le dijo: " Manuel en algún momento te va a tocar darte las gracias", le dijo a Adorni, que la cámara lo tomó sonriendo, sentado junto a Karina Milei.

Luego agradeció a todas las empresas que acompañaron la iniciativa de la ministra Pettovello. Dijo que el espacio recuperado para el "Capital Humano" había sido cooptado por el kirchnerismo que lo parasitó para beneficio propio. "Eso es lo que hace siempre el kirchnerismo con los bienes del Estado", remató.

Dijo que con ese modelo, durante décadas se les enseñó a los argentinos que lo máximo a lo que se podía aspirar era trabajar en el Estado. Si el Estado no alcanzaba, aparecían los planes sociales. Con esa línea se fomentó la pobreza y la falta de creación de empleo genuino. Dijo que el 30% de los empleados formales eran pobres. "Eso no es un accidente. Es la consecuencia inevitable de un modelo que reemplazó el trabajo por la dádiva y la libertad por la dependencia", sostuvo el presidente.

Dijo que además, el kirchnerismo no cree que eso sea malo sino lo contrario. "Sobre todo si ellos son los que manejan las palancas", comentó

La ética de la emergencia

Dijo que como liberales y libertarios, comprenden que esos planes sociales de ayuda se financiaron con impuestos. "Pero también entendemos que los sectores más vulnerables han sido víctimas de una situación de alta expropiación por parte de políticos corruptos, empresarios prebendarios, periodistas cómplices, que armaron una Argentina corporativa cuya consecuencia fue dejar un tendal de pobres", aseguró.

Por eso no se podía cortar de cuajo pero por eso, decidieron "dejar de dar pescado y enseñar a pescar" y dijo que Sandra Pettovello conoce muy bien ese cambio que hay que hacer.

Dijo que "el capital humano es lo que genera crecimiento y eso es lo que nos planteamos y estamos haciendo". Volvió a repetir lo que hace el gobierno para apoyar a los niños en sus primeros años para ingresar "sanos" a etudiar y formarse.

Por eso destacó que lo que se pone en marcha en el lugar que reinauguró es la reinserción laboral, de profesiones que escasean, como plomero o electricista, por ejemplo. Entonces dijo: "Este centro funciona con una lógica simple y opuesta a la de lkirchnerismo, no es el Estado el que decide qué se enseña, son las empresas, porque las empresas son las que contratan, las que saben qué necesitan y las que pagan los salarios. El privado financia, el privado forma, el privado emplea, el Estado pone el marco dado el espacio y se corre del medio".

Por eso dijo que la asociación entre trabajadores y empresarios "se hace muchísimo más fuerte por más que los marxistas no la quieran ver. Entonces, eso genera una asociación virtuosa que, además, potencia el crecimiento - vía en la mayor productividad - y mejora las condiciones de vida de los seres humanos porque la mayor productividad implica también salarios más altos".

Cambio de concepción en el trabajo y el mercado

Milei dijo que su gobierno hizo lo que muchos otros solo declamaron y avanzó: "La Argentina que estamos construyendo va a necesitar mucha gente capacitada, pues tenemos inversiones por más de 100 mil millones de dólares anunciadas: Vaca Muerta, minería, industria, energía nuclear, agroindustria, tecnología. Todo eso genera trabajo, pero genera trabajo para personas que sepan hacer cosas. El interrogante no es si va a haber trabajo, en la Argentina, el interrogante es si los argentinos van a estar preparados para tomarlo, porque, a su vez, es la multiplicación de trabajadores capacitados lo que hace subir el valor del empleo".

Al terminar, dio el ejemplo de crisis y oportunidades que le contó - dijo - un empresario alemán. "Dice que dos empresas de

zapatos mandan a sus directores de ventas a un país muy, muy, muy pobre, a punto tal que cuando llegan estos dos directores seencuentran que todas las personas estaban descalzas. Obviamente, los dos están en el lugar y vuelven. Uno de ellos dice: “No, acá no se puede hacer nada. Están todos descalzos”. Y el otro dijo: ‘”che, acá hay una oportunidad de negocio enorme, estántodos descalzos. Mirá todos los que tenemos para ponerle un par de zapatillas, un par de zapatos”.

Enseguida repitió que la Argentina era un país admirable a fines del siglo XIX hasta que fue invadido por socialistas de diferente "pelaje". Y siguió con sus frase habituales: "Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Hagamos grande a la Argentina nuevamente".