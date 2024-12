Federico Sturzenegger dio detalles de cómo se implementará el aumento del límite en dólares para compras en el exterior

Embed Arca by Morena Arredondo

“Si traes un teléfono de US$500, no vas a tener que pagar aranceles por US$400. En todo caso, pagaras los aranceles que correspondan en el valor excedente y/o IVA interno”, explicó el expresidente del Banco Central (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri. Además, dijo que la decisión pretende llevar adelante una “democratización de la franquicia aduanera”: “El que se iba a Miami, se compraba algo, lo pasaba por equipaje y no pagaba franquicia. El que no se va, ahora tampoco lo va a pagar”, dijo en diálogo con LN+

Más adelante, al ser consultado sobre los impactos que tendrá la resolución en el comercio nacional, celebró: “El secretario de Comercio [Pablo Lavigne] destacaba que los precios de, por ejemplo, celulares y computadores, van a empezar a alinearse con el costo de traerlos sin esta franquicia desde afuera vía Amazon. Es una oportunidad que se les está dando a las familias argentinas. E insisto, ayudará también a que los precios se puedan alinear y se ordenen”.

Nuevo límite para importaciones a través de “puerta a puerta”: los pasos a seguir

Según explicaron desde el ente regulador, estos son los pasos a seguir: