Fintech: la fusión de una empresa argentina que patea el tablero del sector bancario tradicional

En junio de 2022, el Banco Central aprobó la de fusión de ambas empresas, lo que habilitó a la fintech a ofrecer servicios como cuentas sueldo y de pago de jubilaciones, créditos hipotecarios y plazos fijos, entre otras opciones de intermediación financiera exclusivas para bancos y a las que no pueden acceder las fintechs, por ser Proveedoras de Servicios de Pago (PSP).

"La caja de ahorro es nuestro primer producto ofrecido y funcionará dentro de la app, integrado a nuestro ecosistema", señaló Barbieri, CEO y fundador de la compañía, a través de sus redes sociales, donde detalló que la función se irá habilitando para todos los clientes de forma paulatina.

Cómo serán los servicios de la fintech

La apertura de la cuenta bancaria, informó la empresa, es gratuita y tendrá como beneficio asociado el reintegro del 5% para todas las compras con tarjeta Mastercard de la fintech, con tope de devolución de hasta $50.000 al mes en todos los consumos locales e internacionales.

Quienes opten por abrir la caja de ahorro dispondrán de una clave bancaria uniforme (CBU) y el dinero estará disponible para pagos, compras y transferencias, entre otras opciones que ofrece la plataforma.

“Nos entusiasma sumar este producto dentro de nuestro ecosistema y ampliar la propuesta de valor. Con esta nueva caja de ahorro buscamos hacer cada vez más fácil el manejo de las finanzas”, agregó Romina Simonelli, VP de Medios de Pago de Ualá, en un comunicado.

La noticia cobra relevancia en el sector financiero, ya que, a partir de ahora, la fintech estará en condiciones de ofrecer la apertura de cuentas sueldo, una potestad reservada por regulación a los bancos y uno de sus principales activos, que les asegura el ingreso mensual de dinero en las cuentas y permite ofrecer con menor riesgo otros productos, como créditos y seguros, con los que los bancos sacan las mayores rentabilidades.

También le da la posibilidad de que titulares de jubilaciones o pensiones, así como de planes sociales, pidan que su cuenta de depósito sea la de Ualá, o de ofrecer tarjetas de crédito, una función que de momento no fue habilitada por la empresa, pero a la que ya no estará limitada de ofrecer por regulaciones.

Fintech: de las finanzas digitales a las tradicionales

Este es el primer caso en la Argentina de una fintech que puede ofrecer servicios conocidos como de intermediación financiera, es decir, tomar depósitos de clientes y usar un porcentaje para prestar a terceros, mientras otra parte se conserva encajada en el Banco Central.

Otras aplicaciones de gran relevancia para el sector comercial y de pagos, como Mercado Pago, no cuentan con esta característica, y plantea un nuevo actor y competidor para entidades bancarias públicas (Nación, Provincia, Ciudad, etc.) y privadas nacionales (Galicia, Macro, Credicoop, Supervielle, etc.) e internacionales (Santander, BBVA, Itaú y otras).

La apuesta de la empresa es diversificar su oferta y ganar cada vez más mercado entre el sector minorista y comercial, y competirle "de igual a igual" a entidades bancarias.

Cómo el BCRA aprobó la fusión de Ualá y Wilobank

Según detalló el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la transferencia del 100% del paquete accionario de Wilobank S.A.U. a favor de Bancar Technologies Limited (Ualá) incluyó la aprobación del plan de negocios de la empresa, lo que "garantiza el correcto servicio y funcionamiento y un mayor abanico de ofertas para los usuarios de servicios financieros".

La operación de compra de acciones de Wilobank, pertenecientes a Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América y ahora accionista de Ualá, se había concretado tiempo atrás, pero aún no se había hecho efectiva para los clientes de la aplicación.

En la actualidad, la fintech de Barbieri ofrece a sus clientes opciones de manejo de dinero, como un Fondo Común de Inversión (FCI) con un rendimiento cercano al 90% de tasa nominal anual y la compra de Cedears y dólar MEP a través de su app; además de opciones de cobros con Ualá Bis, entre otros productos y servicios.