Ganancias y monotributo: cuánto pagarían en 2026 tras la actualización del dato de la inflación anual

Un asalariado soltero sin hijos debería tributar a partir de un sueldo bruto cercano a $3 millones, mientras que un casado con dos hijos lo haría desde alrededor de $4 millones brutos.

Los nuevos valores de deducciones - como por hijo, por cónyuge y las deducciones especiales para profesionales y emprendedores - también se ajustaron para amortiguar el efecto de la inflación y evitar que el impuesto “absorba” incrementos en los salarios más bajos.

ganancias actualización Con los datos completos del INDEC, así debe ser el ajuste para el piso en ganancias. (foto:A24.com)

Cambios desde enero y febrero

De acuerdo con la normativa vigente, los valores se actualizarán con el dato obtenido por el Indec. Con todo el 2025 relevado, el dato del segundo semestre ya se conoce y es el que se utiliza para fijar los ajustes.

El dato oficial es del 13,5% para el período julio-diciembre de 2025. Para el piso de ganancias, la nueva escala comienza a regir desde este mes de enero de 2025. En este caso, se modificarán el Mínimo no Imponible, las deducciones personales y los umbrales salariales, lo que definirá cómo continuarán las retenciones mensuales de miles de trabajadores en relación de dependencia.

Con los últimos datos del Indec, un trabajador soltero sin hijos comenzaría a pagar desde un sueldo bruto cercano a $3 millones. Para el casado con 1 hijo, el sueldo bruto es de $ 3.437.250 como el nuevo piso. Para el casado con dos hijos el piso será desde alrededor de $4 millones brutos.

En el caso del monotributo, subirán los topes de facturación y las cuotas mensuales. Con el IPC de diciembre, la categoría A superaría los $ 10 millones anuales, mientras que la categoría K se ubicaría por encima de $ 100 millones. Por lo tanto, para la cuota de la categoría A se alcanzaría los $ 42.000 y la categoría K tendrá una cuota que escalará a cerca de $ 1.4 millones.

Los valores se desprenden de la actualización automática aplicando lo que se estableció en 2024. Pero de todas maneras, hay que esperar que se oficialicen estos nuevos parámetros que surgen de los datos del INDEC sobre el año 2025.

La actualización de julio (que rige desde 1° de julio): usa la inflación acumulada del primer semestre del año en curso (enero–junio). Este mecanismo reemplaza el sistema anterior, que ajustaba solo una vez por año por variación del RIPTE u otros indicadores. La actualización por inflación semestral impacta tres parámetros clave del Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría):

a) Mínimo no imponible:

Es el monto de ingresos brutos por debajo del cual una persona no paga el impuesto. Se incrementa automáticamente según la inflación del semestre.

b) Deducciones personales:

Montos que se descuentan antes de calcular el impuesto (como por hijo, por cónyuge, aportes jubilatorios, deducción especial, etc.) también se ajustan con la inflación del semestre.

c) Escalas y tramos progresivos:

Los rangos de ingresos sobre los cuales se aplican distintas tasas impositivas (del 5% al 35%) se mueven con la inflación, para evitar “pisar” a los contribuyentes sin aumentos reales.

Cómo se aplica en Monotributo

El Monotributo también se ajusta con base en la misma regla semestral por inflación para varios de sus componentes:

Topes de facturación anual de cada categoría

Los límites máximos de ingresos que permiten estar en una categoría se aumentan de acuerdo a la inflación semestral.

Cuota mensual

La parte impositiva, la contribución jubilatoria y la obra social que paga cada monotributista también suben por inflación.

Además, las cuotas mensuales y los aportes incluidos en la cuota también aumentan proporcionalmente según ese coeficiente inflacionario.

monotributo 2026 El monotributo también tendrá una adecuación para cada una de las escalas. (Foto: Gentileza ARCA)

Cuándo se siente el impacto real

Aunque los ajustes se fijan desde el 1° del mes correspondiente (enero o julio), el impacto efectivo sobre salarios y pagos suele verse días después: