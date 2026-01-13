La inflación cerró diciembre en 2,8% y acumuló 31,5% en 2025

En la previa, la inflación medida en la Ciudad de Buenos Aires marcó en diciembre 2,7% y la acumulada del año llegó a 31,8%.

Otro dato a tener en cuenta es que desde mayo, cuando la inflación marcó su punto más bajo de 2025 con un 1,5%, el dato mensual tuvo un crecimiento, salvo agosto que midió lo mismo que el mes anterior. En junio, marcó 1,6%; en julio y agosto, 1,9%; en septiembre, 2,1%; en octubre, 2,3; y en noviembre, 2,5%.

Las divisiones que más y menos subieron

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Mientras que la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En el caso de las categorías con menos subas para el último mes del año, fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

La celebración de Caputo en redes

Como suele ocurrir cada vez que se conoce un nuevo dato sobre la inflación, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se expresó en redes sociales: "La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%".

Así, Caputo destacó que el "año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo".

Caputo Luis

"Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2", replicó.

Además, sostuvo que "el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación".

"Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez", reivindicó.

El presidente Javier Milei también compartió el mensaje de Caputo en su cuenta y agregó en respaldo al titular del Palacio de Hacienda: "Toto, el más grande".

También el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que la cifra es la "más baja de los últimos 8 años". "Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo", comparó sobre la administración de Alberto Fernández.

El funcionario planteó que "esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer".