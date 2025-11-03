En vivo Radio La Red
El dólar oficial y las acciones argentinas en Wall Street vuelven a subir

Tras cerrar la mejor semana de su historia, el índice de acciones líderes muestra un nuevo aumento. El mercado espera más novedades locales y externas.

El dólar oficial subió $15 este lunes y cotiza a $1440 para la compra y $1490 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, el dólar blue cae $15 y se ofrece a $1410 para la compra y $1430 para la venta. Tras cerrar la semana pasada con un desplome de $ 80, el paralelo vuelve a bajar y se aleja del máximo de $1550 que alcanzó el pasado miércoles 22 de octubre.

Según algunos analistas económicos, sin credibilidad al Gobierno se le complicará bajar la inflación.

En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $1432,20 para la compra y $1482 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $1496,02.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $1917,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

impresion de dólares

El riesgo país se encuentra en los 658 puntos básicos, apenas un punto más que el nivel del viernes, con la salvedad de no contarse más con la variación en tiempo real desde fines de septiembre.

Los bonos operan con bajas en su mayoría, encabezadas por el GD46 (-1,4%), AL29D (-1,1%), AL35, AE38 y GD35D (todos cayendo 0,7%).

Bonos y acciones de Argentina

El índice S&P Merval opera con una suba del 1,80%, recortando parte del alza inicial, con un máximo del 5,8% minutos después de las 11.

Las subas principales son las de Telecom (7,47%), BBVA (4,50%) Banco de Valores (4,44%), ByMA (4,42%) y Ternium (3,56%), con sólo cuatro descensos: Edenor (-2,21%), Central Puerto (-1,57%), Loma Negra (-1,27%) y TGS (-1,17%).

El Merval obtuvo ganancias del 51,4% la semana pasada medido en dólares y del 74,5% durante todo octubre.

El desempeño de los ADRs en Wall Street es similar, con mejoras en las cotizaciones de Telecom (8,1%), BBVA (5%), Banco Supervielle (4,7%), Pampa Energía (3,4%) e IRSA (2,7%) y bajas como las de Globant (-1,8%), Loma Negra y Central Puerto (ambas con -1,7%) y Edenor (-1,6%).

