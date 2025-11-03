El dólar oficial y las acciones argentinas en Wall Street vuelven a subir

Los bonos operan con bajas en su mayoría, encabezadas por el GD46 (-1,4%), AL29D (-1,1%), AL35, AE38 y GD35D (todos cayendo 0,7%).

Bonos y acciones de Argentina

El índice S&P Merval opera con una suba del 1,80%, recortando parte del alza inicial, con un máximo del 5,8% minutos después de las 11.

Las subas principales son las de Telecom (7,47%), BBVA (4,50%) Banco de Valores (4,44%), ByMA (4,42%) y Ternium (3,56%), con sólo cuatro descensos: Edenor (-2,21%), Central Puerto (-1,57%), Loma Negra (-1,27%) y TGS (-1,17%).

El Merval obtuvo ganancias del 51,4% la semana pasada medido en dólares y del 74,5% durante todo octubre.

El desempeño de los ADRs en Wall Street es similar, con mejoras en las cotizaciones de Telecom (8,1%), BBVA (5%), Banco Supervielle (4,7%), Pampa Energía (3,4%) e IRSA (2,7%) y bajas como las de Globant (-1,8%), Loma Negra y Central Puerto (ambas con -1,7%) y Edenor (-1,6%).