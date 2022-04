Gas: esperan una caída en la actividad del 2,5% durante el segundo trimestre del año

Más allá de los recientes contactos mantenidos por el Gobierno con funcionarios brasileños y de Bolivia, las dificultades persisten dado que lo que está en juego es el 18% del consumo local. La estatal IEASA (la ex Enarsa, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) compró ocho buques de GNL hasta el momento cuando harían falta más de 65. No es sólo una cuestión de oferta mundial de GNL lo que complica al país sino también la escasez de reservas del BCRA para afrontar una carga que puede ascender a u$s 6.000 millones por total.

Gas (Foto: NA).

La paradoja es que la Argentina cuenta con reservas de gas superiores a las de sus países vecinos, y son las segundas a nivel mundial en “shale gas” que es el gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca a profundidades de mil a cinco mil metros. Los costos de su extracción más que se cubren hoy por los altos precios existentes. El gobierno se demoró en la construcción del gasoducto que va desde Vaca Muerta hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

El impacto de esta falta de gas que se avizora en el invierno se sentirá en industrias, que son los primeros a los que se les restringirá la provisión. Luego, en la medida del déficit de gas existente, lo sufrirán usuarios de GNC. El servicio a consumidores no se afectará. A diferencia de la electricidad, no es fácil cortar por sectores o zonas geográficas la provisión. Puede llegar a pasar que el gas vaya con menor presión como sucediera en el 2005.

La consecuencia entonces pasará por la caída en el nivel de actividad que se observe en el trimestre actual por las paradas de planta que sufrirán las empresas. El JP Morgan estimó que la caída podría ser del 2,5% en este segundo trimestre en comparación contra el primero y corregido por estacionalidad. Alto costo.