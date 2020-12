¿Qué hay detrás de un nuevo aumento del dólar blue?

Brecha cambiaria y Déficit fiscal, preocupaciones desde el inicio de 2021 (Foto: Captura de TV)

En su programa por A24, Maxi Montenegro analizó los temas que preocupan al gobierno, en especial el rumbo de la economía a partir de mediados de enero.

"La movida del dólar por las fiestas no preocupa al gobierno. Compran dólares en el mercado "negro" los que ahora le sobran algunos pesos por el aguinaldo o ventas de fin de año no declaradas. El problema real viene una vez que estemos a mediados de enero".

"Será importante qué harán quienes ahora facturan más en el mercado formal y vean que su excedente de pesos rinde menos, por ejemplo, en un plazo fijo frente al dólar. Si se dolarizan vuelven que se dispare la brecha cambiaria y vuelvan los fantasmas de una corrida".

"Por eso es fundamental un acuerdo con el Fondo y mientras tanto va a tener que subir la tasa de interés para evitar que se vayan los pesos al dólar. Eso es lo que preocupa a partir de mediados de enero de 2021. Es el dólar MEP que marca la brecha cambiaria y lo que mira el Fondo".

"La brecha cambiaria sigue en torno al 70%. Está atada la cotización con instrumentos de cortísimo plazo. Por ejemplo emitiendo bonos en dólares (ya se emitieron bonos por más de US$ 1.500 millones). El Banco Central pudo volver a comprar dólares pero si esto no cambia no podrá seguir haciéndolo".

"El otro tema es el ajuste fiscal. El FMI pide más ajuste y también salir del congelamiento de tarifas. Pero acá el gobierno tiene una disputa interna. Cristina Fernández dice que no se puede ajustar tarifas en pleno año electoral. Ningún gobierno lo hizo. Ni el de Mauricio Macri".

"El Fondo dice: 'Si no podés hacer esos cambios y achicar el déficit fiscal, entonces devaluá más rápido'. Se licúa el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, hay más inflación y así también disminuye el déficit porque habrá más recaudación. Es muy complejo el dilema del gobierno para pasar el verano y meterse de lleno en un año electoral".