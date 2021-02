Guzmán, a la espera de una inusual decisión del G20: ¿acreditará el FMI fondos por la crisis?

Guzmán en una reunión virtual de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20. (Foto: Min Economía)

Martín Guzmán está a la espera de una decisión del G20 sobre el FMI que es “maná del cielo” para el ministro: se trata de una emisión de DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda del FMI, que se acreditará en la cuenta de cada uno de los países miembros y que puede ser cambiada a dólares en cualquier momento.

Ahora bien, ¿por qué el FMI apunta a tomar esta medida? ¿Cuál es la postura de los Estados Unidos? ¿Qué pasó en la reciente cumbre de ministros del G20?

En 2009, en plena crisis de hipotecas en Estados Unidos, el FMI dispuso la emisión de su moneda, los DEG, por el equivalente a u$s 250 mil millones, para reforzar las reservas internacionales de sus países miembros. Maná del cielo.

El organismo, con esa medida, da solidez a las finanzas de sus países miembros, y evita que la crisis se propague con defaults o caídas en los mercados internacionales.

La Argentina en ese momento cambió velozmente a dólares esa inyección de fondos que hiciera el FMI.

Los Estados Unidos, en ese momento, eran el epicentro de la crisis. Además de estar gobernados en 2009 por el Partido Demócrata, más propenso a este tipo de medidas, tenía responsabilidad en la crisis que estaba jaqueando al mundo entero.

Al fin y al cabo, la crisis de hipotecas tuvo raíces norteamericanas. El apoyo de EE.UU. a la emisión de DEG del FMI fue inmediato. Pero el 2009 es diferente al 2020.

La pandemia estalló y sacudió a la economía internacional. El año pasado el gobierno de Trump evitó que se repita la emisión de DEG dado que no quería que ese “maná del cielo” llegue a países con regímenes dictatoriales o que no respetaban los derechos humanos. O que tampoco no estaban alineados con la política norteamericana.

Puntualmente, se refería a Irán, Rusia, Venezuela, y China entre otros. Pero también el 2021 es diferente al 2020. El gobierno de Biden es más proclive a la emisión de DEG.

El jueves la secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen avaló esa decisión pero pidiendo más transparencia en cómo los DEG se cambian a dólares.

Da la sensación que el actual gobierno de Biden no quiere tampoco beneficiar a todos y todas con ese “maná del cielo”.

En las últimas horas fue determinante la cumbre de ministros de Finanzas del G20. En su comunicado anoche, destacó que los ministros del G20 “reafirmaron su apoyo a los países más vulnerables, especialmente a aquellos que están enfrentando una carga de la deuda insostenible”.

Agrega además que pidieron a los organismos internacionales que “exploren herramientas adicionales para cubrir las necesidades de reservas y financiamiento global de largo plazo; el FMI debería formular una propuesta para una alocación general de DEG”.

Se nota en este comunicado que la preocupación es por la situación de países más vulnerables, y la Argentina obviamente no está en ese listado. Es miembro del G20 de hecho.

Da la sensación que la emisión de ese “maná del cielo” puede llevar varios meses en ser acreditados en las cuentas de países miembros y el mecanismo bien puede ser diferente al del 2009.

La próxima cumbre del FMI en Washington, aunque con participación virtual, se realizará en la segunda semana de abril y allí pueden surgir novedades.

Llamó la atención que el comunicado de prensa del Ministerio de Economía argentino contuvo un tono diferente al del G20. “La Argentina apoya plenamente una nueva asignación general de derechos especiales de giro, que proporcionará fondos para las economías de ingresos bajos y medios que se necesitan con urgencia” señaló.

Agregó Guzmán a los países de “ingresos medios” en el derrame del “maná del cielo”.

Se juega mucho el ministro: es el eventual default con el FMI en septiembre, un mes antes de las elecciones, cuando haya que pagarle u$s 1.800 millones por el acuerdo del 2018, o bien la llegada de u$s 3.500 millones que le den oxígeno hasta 2022.