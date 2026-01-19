Wanda Nara explotó y salió a aclarar los rumores que la tenían en la mira: su fuerte descargo

Otro de los ejes que abordó fue su futuro laboral. Ante las especulaciones sobre su continuidad en televisión, Wanda fue contundente: “A los que les preocupa mi situación contractual, renové en el canal por muchos años, y mi sueldo es el sustento de mi familia”, afirmó.

Por último, adelantó una agenda cargada de proyectos internacionales que promete mantenerla en el centro de la escena. “Me queda un tiempito más grabando MasterChef, y luego este año viajo para la TV italiana, cine, un programa para Netflix, y seguramente encuentre tiempo para el reality que tengo contrato y me quedó pendiente”, cerró, dejando en claro que su carrera atraviesa un momento de plena actividad.

Posteo de Wanda Nara

Qué dice la carta de amor de Mauro Icardi a la China Suárez por el primer aniversario de novios

El 9 de enero, Mauro Icardi compartió un posteo a corazón abierto dedicado a la China Suárez al cumplirse el primer año de novios tras aquella primera foto en Instagram juntos y a los besos.

"Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real", comenzó su emotivo mensaje el ex de Wanda Nara.

Y siguió a puro elogio para la actriz: "Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos".

"Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa", cerró enamoradísimo Mauro Icardi de su novia.

Por su parte, la actriz la China Suárez optó por subir una significativa imagen a sus historias donde se la ve junto al futbolista sentada en un banco en la calle y mirando juntos un río, en una foto que simboliza el camino que quiere recorrer eternamente a su lado.



