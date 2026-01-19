La estafa millonaria a Miguel Romano, el exestilista de Susana Giménez, por una mansión en Maschwitz

El caso tomó aún mayor dimensión cuando Luis Ventura recordó un violento antecedente que sufrió el estilista tiempo atrás. “Cuatro personas invadieron su domicilio a punta de pistolas y ametralladoras, lo intimidaron y le pidieron, poniendo armas en la boca, que dijera dónde tenía el dinero hasta que no le sacaron el último centavo no liberaron la situación y ahora se da este caso de estafa”, relató el periodista en el piso del programa.

En el móvil, la cronista recorrió la vivienda y mostró en detalle las paredes visiblemente afectadas por la humedad, sin señales de que los trabajos prometidos hayan sido ejecutados, pese a que, según trascendió, los mismos habrían sido abonados por adelantado.

Otro dato clave fue aportado por Luis Bremer, quien señaló que “la arquitecta fue recomendada por el exyerno de Miguel Romano”, un vínculo que ahora despierta nuevas sospechas en torno a la maniobra denunciada.

En cuanto a la documentación respaldatoria, Medic indicó que “le iban a mostrar un documento firmado por la arquitecta Nieves donde está detallado todos los arreglos que nunca se hicieron”, lo que podría convertirse en una prueba determinante para la investigación.

Desde el análisis del caso, Ventura remarcó un punto central en la operatoria: “En este caso se comete un error fundamental; se sabe que no se paga en efectivo la suma por adelantado; se paga dosificado a medida que avanza la obra”. A lo que Mazzocco aportó una salvedad: “Nunca se paga por adelantado; pero estamos hablando de una casa de mil metros cuadrados por ahí esto era simplemente un adelanto”.

En el programa también argumentaron que la arquitecta nunca volvió a presentarse y que, por el momento, aún no quieren dar a conocer públicamente su apellido. Además, Ventura sumó que el hijo de la profesional tendría relación con la estafa, ya que anteriormente había realizado trabajos de electricidad en la vivienda que resultaron deficientes.

Más allá del perjuicio económico, la casa tiene un enorme valor emocional para Romano. Allí se conservan fotos, regalos de figuras muy importantes del espectáculo y recuerdos personales de gran peso afectivo. La vivienda era compartida con su esposa, Mercedes López Paredes, fallecida en junio de 2024. Entre los objetos más emblemáticos que aún se encontrarían en la propiedad, incluso, figura el histórico sillón animal print de Susana Giménez.

Qué dijo Miguel Romano sobre el pelo de Susana Giménez cuando estuvieron distanciados

Allá por septiembre de 2024, cuando Susana Giménez regresó a la televisión argentina con su clásico programa dominical, Miguel Romano estaba distanciado de la conductora desde la pandemia y tras ver su look disparó con todo, al distar mucho del tratamiento que él hacía sobre la cabellera de la conductora.

"Me quitó el sueño cuando la vi. No sé quién le puso esas extensiones. Para colocar unas buenas extensiones como yo le colocaba tenés que fijarte primero qué pelo tiene. Hay que buscar la misma textura y grosor de pelo", lanzó el conocido peluquero en una entrevista con el programa Intrusos, América TV.

"A Susana cuando yo le colocaba le buscaba pelo, tiene que ser exactamente igual. No saben un cara... del pelo de Susana", sumó entonces el coiffeur. Y agregó sobre el vínculo que se había interrumpido con la animadora: "Estoy esperando que me llame, me habrán dado vacaciones. Así sale, que la vi ayer y se me caían las lágrimas".

"Siempre marqué tendencia, la cambiaría totalmente, ella es muy hermosa de cara", sacó chapa Miguel Romano. Y explicó: "Son muchos años que la conozco a Susana, tenemos algo en común. No estoy enojado, estoy dolorido, hay gente que piensa que la sigo peinando".

En esa misma entrevista, el estilista también arremetió contra el look de María Becerra, quien había sido la invitada de Susana en su living televisivo. "Llamó la atención el pelo, el reportaje fue medio cho.. A María Becerra también le daría un hachazo en la cabeza. Una actriz o cantante juega mucho con el pelo", sentenció crítico.