La inflación mayorista fue de 2,4% en diciembre y cerró 2025 en 26,2%

Las divisiones que más subieron

Dentro de los Productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron Productos refinados del petróleo, con 0,70%; Alimentos y bebidas, con 0,38%; Petróleo crudo y gas, con 0,24%; Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,23%; y Productos agropecuarios, con 0,21%. En el desagregado del Petróleo crudo y gas, la suba fue de 3,4%, mientras que en el rubro de alimentos y bebidas, el aumento llegó a 3,2%

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los Productos nacionales y de 1,8% en los Productos importados.

A la vez, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 2,4% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,8% en los Productos primarios y de 2,3% en los Productos manufacturados y energía eléctrica.

La celebración del Presidente

El presidente Javier Milei se pronunció en redes sociales tras la difusión del dato de inflación. El mandatario compartió la publicación del Ministerio de Economía donde se resaltaba que la cifra era la más baja desde hace ocho años.

"La inflación mayorista más baja desde 2017", destacó Milei.

En sintonía, el ministro de Economía Luis Caputo reivindicó que "al igual que en el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en 2025 se registró la menor inflación mayorista de los últimos 8 años".

"Este resultado, que contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023, fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado", planteó y consideró que la "dinámica observada en los distintos indicadores de precios refleja que este programa económico, basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación".