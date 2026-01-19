La inflación mayorista fue de 2,4% en diciembre y cerró 2025 en 26,2%
El índice de precios internos al por mayor registró en diciembre una suba de 2,4%, explicada por los aumentos en el petróleo y sus derivados. En el acumulado de 2025, el indicador avanzó 26,2%.
La inflación mayorista registró en diciembre un avance del 2,4%, con un fuerte arrastre de los aumentos en el petróleo y sus derivados. Aun así, el índice cerró 2025 con una suba acumulada del 26,2%, un nivel que representa menos de la mitad del registrado el año anterior, que se había ubicado en 67,1%.
El índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) volvió a subir 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% que había marcado noviembre. De esta manera, el dato superó el 2%, cifra que el Gobierno viene celebrando como techo para la medición de la inflación.
No obstante, el registro mayorista de la inflación quedó por debajo del 2,8% que marcó el índice de precios al consumidor (IPC) en diciembre.
La suba en el último mes del año se vio explicada por la suba de 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los importados
Las divisiones que más subieron
Dentro de los Productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron Productos refinados del petróleo, con 0,70%; Alimentos y bebidas, con 0,38%; Petróleo crudo y gas, con 0,24%; Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,23%; y Productos agropecuarios, con 0,21%. En el desagregado del Petróleo crudo y gas, la suba fue de 3,4%, mientras que en el rubro de alimentos y bebidas, el aumento llegó a 3,2%
Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los Productos nacionales y de 1,8% en los Productos importados.
A la vez, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 2,4% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,8% en los Productos primarios y de 2,3% en los Productos manufacturados y energía eléctrica.
La celebración del Presidente
El presidente Javier Milei se pronunció en redes sociales tras la difusión del dato de inflación. El mandatario compartió la publicación del Ministerio de Economía donde se resaltaba que la cifra era la más baja desde hace ocho años.
"La inflación mayorista más baja desde 2017", destacó Milei.
En sintonía, el ministro de Economía Luis Caputo reivindicó que "al igual que en el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en 2025 se registró la menor inflación mayorista de los últimos 8 años".
"Este resultado, que contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023, fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado", planteó y consideró que la "dinámica observada en los distintos indicadores de precios refleja que este programa económico, basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación".