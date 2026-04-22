En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Actividad económica
Febrero
INDEC

La actividad económica cayó en febrero: cuáles fueron los sectores que más y menos crecieron

El EMAE retrocedió 2,1% interanual y 2,6% frente a enero, con caídas en industria y comercio que arrastraron el resultado. Pesca y minería lideraron las subas, pero no alcanzaron a compensar las bajas.

El EMAE registró una baja en febrero y confirmó la desaceleración anticipada por Luis Caputo. (Foto: archivo).

El EMAE registró una baja en febrero y confirmó la desaceleración anticipada por Luis Caputo. (Foto: archivo).

La actividad económica registró una caída en febrero de 2026 y confirmó la desaceleración que había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) bajó 2,1% en la comparación interanual y 2,6% frente a enero en la medición desestacionalizada, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).

Leé también La actividad económica mostró una nueva suba en septiembre a nivel interanual y mensual
La actividad económica aumentó 0,8% en julio y creció por segundo mes consecutivo
actividad económica EMAE febrero
El EMAE registr&oacute; una ca&iacute;da en febrero y reflej&oacute; una desaceleraci&oacute;n de la actividad econ&oacute;mica, con bajas en sectores clave como industria y comercio, pese a algunos rubros en alza. (Foto: Indec).

El EMAE registró una caída en febrero y reflejó una desaceleración de la actividad económica, con bajas en sectores clave como industria y comercio, pese a algunos rubros en alza. (Foto: Indec).

“Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.)”, señaló el organismo estadístico.

Entre los rubros con mejor desempeño, la explotación de minas y canteras encabezó el crecimiento con una suba interanual de 9,9%, seguida por agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 8,4%. Ambos sectores aportaron en conjunto 0,8 puntos porcentuales al resultado general. También mostraron mejoras pesca, con un alza de 14,8%, e intermediación financiera, que creció 6%.

Los siete sectores en baja

Sin embargo, el balance fue negativo por el peso de los sectores en baja. Siete ramas registraron caídas interanuales, entre ellas la industria manufacturera, que retrocedió 8,7%, el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja de 7%, y electricidad, gas y agua, que cayó 6%. A estos se sumaron los impuestos netos de subsidios, con una disminución de 4,2%, y la administración pública y defensa, que bajó 1,5%. Estas actividades explicaron gran parte de la contracción del indicador.

Qué dijo Luis Caputo

Tras la publicación del informe, Caputo defendió la dinámica de fondo de la economía y remarcó que “más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

El ministro también atribuyó parte del resultado a factores puntuales. “En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, agregó.

caputo na
Luis Caputo sostuvo que se trata de una baja puntual y afirm&oacute; que &ldquo;la tendencia subyacente sigui&oacute; en terreno positivo&rdquo; y que el indicador acumula casi dos a&ntilde;os de expansi&oacute;n. (Foto: archivo).

Luis Caputo sostuvo que se trata de una baja puntual y afirmó que “la tendencia subyacente siguió en terreno positivo” y que el indicador acumula casi dos años de expansión. (Foto: archivo).

Días antes, el titular del Palacio de Hacienda había anticipado la posibilidad de un dato negativo tras el leve repunte de enero, cuando el indicador había mostrado una suba de 0,4%. “Se están haciendo las cosas que hay que hacer para que el país salga adelante. ¿Va a ser una línea recta? No, por ahí dentro de un mes tenemos un indicador que nos juega en contra; por ahí el Estimador Mensual de Actividad Económica de febrero da para abajo”, había señalado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Pese al retroceso, Caputo se mostró confiado en la evolución futura. Sostuvo que espera una mejora a partir de los próximos meses y aseguró que el equipo económico prevé un escenario favorable. “El contraste que yo siento y que sentimos en el equipo económico y el presidente versus lo que se lee, ese gap, está en los máximos porque se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, afirmó en distintas intervenciones públicas.

FUENTE: indec
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Actividad económica Febrero INDEC
Notas relacionadas
La actividad económica tuvo una suba interanual de 3,2% en octubre, aunque se contrajo 0,4% frente a septiembre
Astrología y actividad económica: Los 3 signos que recibirán dinero o noticias financieras antes del viernes
La industria utilizó el 54,6% de su capacidad instalada en febrero
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar