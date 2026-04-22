La actividad económica cayó en febrero: cuáles fueron los sectores que más y menos crecieron

Los siete sectores en baja

Sin embargo, el balance fue negativo por el peso de los sectores en baja. Siete ramas registraron caídas interanuales, entre ellas la industria manufacturera, que retrocedió 8,7%, el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja de 7%, y electricidad, gas y agua, que cayó 6%. A estos se sumaron los impuestos netos de subsidios, con una disminución de 4,2%, y la administración pública y defensa, que bajó 1,5%. Estas actividades explicaron gran parte de la contracción del indicador.

Qué dijo Luis Caputo

Tras la publicación del informe, Caputo defendió la dinámica de fondo de la economía y remarcó que “más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

El ministro también atribuyó parte del resultado a factores puntuales. “En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, agregó.

caputo na Luis Caputo sostuvo que se trata de una baja puntual y afirmó que “la tendencia subyacente siguió en terreno positivo” y que el indicador acumula casi dos años de expansión. (Foto: archivo).

Días antes, el titular del Palacio de Hacienda había anticipado la posibilidad de un dato negativo tras el leve repunte de enero, cuando el indicador había mostrado una suba de 0,4%. “Se están haciendo las cosas que hay que hacer para que el país salga adelante. ¿Va a ser una línea recta? No, por ahí dentro de un mes tenemos un indicador que nos juega en contra; por ahí el Estimador Mensual de Actividad Económica de febrero da para abajo”, había señalado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Pese al retroceso, Caputo se mostró confiado en la evolución futura. Sostuvo que espera una mejora a partir de los próximos meses y aseguró que el equipo económico prevé un escenario favorable. “El contraste que yo siento y que sentimos en el equipo económico y el presidente versus lo que se lee, ese gap, está en los máximos porque se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, afirmó en distintas intervenciones públicas.