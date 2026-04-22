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Otra batalla judicial para el Gobierno: Pettovello apelará el fallo que la obliga a restituir los planes Volver al Trabajo

La ministra Sandra Pettovello anticipó que apelará la decisión judicial que la obliga a pagar los planes Volver al Trabajo a casi un millón de beneficiarios y advirtió que para cumplir con esa orden judicial, podría dar de baja otros programas sociales y educativos.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
La ministra de Capital Humano

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dice que dará de baja programas de vouchers de formación laboral y el programa de doble escolaridad en escuelas vulnerables tras un nuevo revés judicial del Gobierno. (Foto: Archivo).

El Gobierno apelará la orden judicial que restituye el Plan Volver al Trabajo a casi un millón de beneficiarios dados de baja en abril y advirtió que la decisión judicial compromete el presupuesto. El Ministerio de Capital Humano anticipó que se verá obligado a dar de baja otros programas sociales como los vouchers, que cubren la capacitación laboral, y la doble escolaridad en escuelas de zonas carenciadas.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió a responder el fallo emitido por la Justicia Federal de Campana que dio lugar a una medida cautelar presentada por cinco personas. En el fallo, se ordena que se "restablezca el pago a 1 millón de beneficiarios del Plan Volver al Trabajo".

Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la orden judicial implica que la cartera que conduce Pettovello vuelva a pagar $78.000 mensuales, en los próximos tres días, a 951.871 beneficiarios del programa social dado de baja el pasado 9 de abril.

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Sin embargo, la ministra -que compartió el comunicado en redes sociales y fue respaldada en su decisión por el presidente Javier Milei-, advirtió que "en virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país".

"El Ministerio de Capital humano apelará la decisión", adelantó Pettovello tras un nuevo revés judicial que afrontó el Gobierno y se suma a los fallos a favor de la ley de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad, o el que puso en suspenso la reforma laboral, todas vinculadas a las políticas sociales y laborales que impulsa el Ejecutivo.

Al justificar la decisión de discontinuar el programa Volver al Trabajo, Pettovello sostuvo que "finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación".

Además, la cartera que dirige Pettovello señaló que tras el vencimiento se "efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del progama a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal".

El recurso de amparo de los movimientos sociales

El recurso de amparo había sido presentado por trabajadores del VAT contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril último, con pago de una última asignación este mes, y lanzó el nuevo programa de vouchers que proponía dejar de entregar planes sociales a cambio de financiar la capacitación laboral en empresas que más adelante podrían ofrecerles empleo formal.

El 13 de abril pasado cinco trabajadores de la economía popular presentaron un amparo colectivo que denunciaba que la quita del programa implica el recorte del salario.

"El Salario Social Complementario nunca fue un regalo ni un privilegio, lo conquistamos como complemento del trabajo real que nos inventamos todos los días en los comedores, en las cooperativas de reciclado, en los polos textiles, en el espacio público y en los barrios más postergados", señalaron en un documento los movimientos sociales en cuestión.

Stella Gárnica
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