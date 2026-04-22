Otra batalla judicial para el Gobierno: Pettovello apelará el fallo que la obliga a restituir los planes Volver al Trabajo

"El Ministerio de Capital humano apelará la decisión", adelantó Pettovello tras un nuevo revés judicial que afrontó el Gobierno y se suma a los fallos a favor de la ley de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad, o el que puso en suspenso la reforma laboral, todas vinculadas a las políticas sociales y laborales que impulsa el Ejecutivo.

Al justificar la decisión de discontinuar el programa Volver al Trabajo, Pettovello sostuvo que "finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación".

Además, la cartera que dirige Pettovello señaló que tras el vencimiento se "efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del progama a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal".

El recurso de amparo de los movimientos sociales

El recurso de amparo había sido presentado por trabajadores del VAT contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril último, con pago de una última asignación este mes, y lanzó el nuevo programa de vouchers que proponía dejar de entregar planes sociales a cambio de financiar la capacitación laboral en empresas que más adelante podrían ofrecerles empleo formal.

El 13 de abril pasado cinco trabajadores de la economía popular presentaron un amparo colectivo que denunciaba que la quita del programa implica el recorte del salario.

"El Salario Social Complementario nunca fue un regalo ni un privilegio, lo conquistamos como complemento del trabajo real que nos inventamos todos los días en los comedores, en las cooperativas de reciclado, en los polos textiles, en el espacio público y en los barrios más postergados", señalaron en un documento los movimientos sociales en cuestión.