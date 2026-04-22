Nuevo desafío: Julieta Poggio confirmó que la convocaron para un reality que podría cambiarlo todo

Y fiel a su estilo apasionado, dejó en claro cómo encararía el desafío: "Si yo lo hago, lo hago a fondo. O sea, yo las cosas no las hago por la mitad. Si yo lo hago, posta me pongo a estudiar cocina".

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Cómo fue el fuerte descargo de Julieta Poggio tras las críticas por sus retoques estéticos

Julieta Poggio volvió a mostrarse auténtica y sin filtro en Rumis, el streaming de La Casa Streaming. Allí, la ex Gran Hermano decidió responder tanto a sus seguidores como a quienes la critican, dejando un mensaje contundente sobre la importancia de decidir libremente sobre el propio cuerpo.

"Quiero decir que siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se hablan de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaca, pero creo que ahora estamos como en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético", comenzó diciendo con firmeza.

Con un tono enérgico, Poggio profundizó en su postura: "Que no te toques la cara, que no te hagas esto, que no te hagas lo otro. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no, pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético".

La joven también reflexionó sobre cómo suelen interpretarse los retoques: "Si te hacés las tetas es porque tenés una inseguridad, si te hacés algo es porque claramente no te gusta y querés arreglarlo de tu cara o lo que sea, pero me parece que no está bueno normalizar también cada cosita estética que uno se haga, que todo el mundo tenga el libre albedrío de poder opinar".

Y cerró con una pregunta que invita a pensar más allá de los cuerpos: "Muchas cosas con los cuerpos, pero ¿qué pasa con la cara o cualquier cosa que se quiera hacer uno?".