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La actividad económica cayó 1,5% en abril, aunque registró una mejora frente al mismo mes del año pasado

El EMAE registró una baja mensual tras el fuerte repunte del mes anterior. Pese a la caída, la economía mostró una mejora de 1,6% frente a abril de 2025 impulsada por el agro y la minería.

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Según el Indec

Según el Indec, la actividad económica registró una baja mensual tras el fuerte repunte del mes anterior. (Foto: pexels)

La actividad económica registró una caída de 1,5% en abril respecto de marzo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El dato interrumpió la recuperación observada en marzo, cuando el indicador había avanzado 3,5%.

Leé también La actividad económica tuvo una suba interanual de 3,2% en octubre, aunque se contrajo 0,4% frente a septiembre
El PMIPyME (Purchasing Manager’s Index) es un indicador líder a nivel internacional de monitoreo de la actividad económica, que FOP construye con base en datos recogidos en sus Encuestas Coyunturales.

A pesar del retroceso mensual, la comparación con abril de 2025 mostró un crecimiento de 1,6%, mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 la economía exhibió una expansión de 0,3%.

Los datos oficiales reflejaron un comportamiento dispar entre los distintos sectores productivos. Siete de las quince actividades que integran el EMAE registraron mejoras interanuales durante abril.

Entre ellas se destacaron Explotación de minas y canteras, con un crecimiento de 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 10,9%. Este último sector fue el que más contribuyó al resultado general del indicador.

En conjunto, ambas actividades aportaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual de la actividad económica.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, avanzó 10,9%, y fue el sector que más contribuyó al resultado general del indicador. (Foto: archivo)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, avanzó 10,9%, y fue el sector que más contribuyó al resultado general del indicador. (Foto: archivo)

Sectores en retroceso

Del otro lado, ocho sectores mostraron caídas frente al mismo mes del año pasado. La baja más pronunciada correspondió a Pesca, con un retroceso de 28,4%.

También registraron resultados negativos la Industria manufacturera, que cayó 2,9%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una contracción de 3,2%. Entre los tres sectores restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Además, varias actividades que habían mostrado señales de recuperación en marzo volvieron a terreno negativo en abril. La Construcción pasó de una suba de 8,3% a una caída de 1,8%. El Comercio pasó de crecer 4,2% a retroceder 3,2%, mientras que la Industria manufacturera revirtió una mejora de 5,2% para terminar con una baja de 2,9%.

El análisis del Gobierno

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño acumulado de la actividad durante el año.

"El EMAE creció 2,1% en el primer cuatrimestre en relación a igual período de 2025", señaló en su cuenta de la red social X.

El funcionario también remarcó que el indicador tendencia-ciclo registró una suba de 0,3% y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento. "Se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años", sostuvo.

Los datos del PBI

Por su parte, la economía argentina registró un crecimiento de 2,3% interanual entre enero y marzo de 2026 y mostró una mejora de 0,7% frente al último trimestre de 2025, según detalló el Indec hace unos días. El desempeño estuvo impulsado principalmente por las exportaciones y la actividad agropecuaria, mientras que la inversión continuó en retroceso y la industria volvió a exhibir resultados negativos.

Las cifras reflejaron que el avance de la economía estuvo sostenido principalmente por las exportaciones y por sectores ligados a la producción de recursos naturales. En contraste, la inversión registró una nueva caída significativa, mientras que la industria manufacturera continuó mostrando un desempeño negativo.

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