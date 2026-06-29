La actividad económica cayó 1,5% en abril, aunque registró una mejora frente al mismo mes del año pasado

En conjunto, ambas actividades aportaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual de la actividad económica.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, avanzó 10,9%, y fue el sector que más contribuyó al resultado general del indicador. (Foto: archivo)

Sectores en retroceso

Del otro lado, ocho sectores mostraron caídas frente al mismo mes del año pasado. La baja más pronunciada correspondió a Pesca, con un retroceso de 28,4%.

También registraron resultados negativos la Industria manufacturera, que cayó 2,9%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una contracción de 3,2%. Entre los tres sectores restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Además, varias actividades que habían mostrado señales de recuperación en marzo volvieron a terreno negativo en abril. La Construcción pasó de una suba de 8,3% a una caída de 1,8%. El Comercio pasó de crecer 4,2% a retroceder 3,2%, mientras que la Industria manufacturera revirtió una mejora de 5,2% para terminar con una baja de 2,9%.

El análisis del Gobierno

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño acumulado de la actividad durante el año.

"El EMAE creció 2,1% en el primer cuatrimestre en relación a igual período de 2025", señaló en su cuenta de la red social X.

El funcionario también remarcó que el indicador tendencia-ciclo registró una suba de 0,3% y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento. "Se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años", sostuvo.

Los datos del PBI

Por su parte, la economía argentina registró un crecimiento de 2,3% interanual entre enero y marzo de 2026 y mostró una mejora de 0,7% frente al último trimestre de 2025, según detalló el Indec hace unos días. El desempeño estuvo impulsado principalmente por las exportaciones y la actividad agropecuaria, mientras que la inversión continuó en retroceso y la industria volvió a exhibir resultados negativos.

Las cifras reflejaron que el avance de la economía estuvo sostenido principalmente por las exportaciones y por sectores ligados a la producción de recursos naturales. En contraste, la inversión registró una nueva caída significativa, mientras que la industria manufacturera continuó mostrando un desempeño negativo.