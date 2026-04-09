La industria acumuló ocho meses en baja: los sectores más afectados en febrero

Qué sectores registraron caídas y cuáles subieron

En febrero de 2026, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Se registraron disminuciones en Alimentos y bebidas, 6,9%; Maquinaria y equipo, 29,4%; Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 24,6%; Otros equipos, aparatos e instrumentos, 24,6%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 18,2%; Productos de caucho y plástico, 15,7%; Industrias metálicas básicas, 12,5%.

Mientras que Productos textiles, 33,2%; Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, 12,3%; Productos minerales no metálicos, 7,2%; Productos de metal, 5,7%; Productos de tabaco, 14,9%; Otro equipo de transporte, 19,8%; y Madera, papel, edición e impresión, 1,5%.

Por otra parte, se observaron incidencias positivas en Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 19,7%; y Sustancias y productos químicos, 3,7%.

Cómo le fue a la construcción

La actividad de la construcción también retrocedió en febrero aunque con cifras menos pronunciadas. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del Indec mostró una baja de 0,7% respecto a igual mes de 2025. En este caso, venía de una suba de 2,9%, en diciembre, y de 1,2%, en enero, por lo que significó un freno a los datos de los dos meses anteriores.

Construcción Indec abril

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada registró una variación negativa en febrero de 1,3% respecto al mes anterior. En ese caso, también diciembre y enero pasado habían tenido número en positivo, de 3,4% y 0,2%, respectivamente.

Mientras que el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior, el acumulado del primer bimestre de 2026 del índice serie original presentó un aumento de 0,3% respecto a igual período de 2025.