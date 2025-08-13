La inflación de julio marcó 1,9% y acumula 17,3% en los primeros siete meses del año

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%). Ese último rubro incluso tuvo un resultado en negativo, que se le puede atribuir a la apertura de las importaciones en el sector.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).

El análisis de Caputo

Después de la publicación del informe del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, valoró que la cifra haya estado ubicada "por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo" y agregó que esa "dinámica no ocurría desde noviembre de 2017".

"La inflación núcleo fue de 1,5%, en tanto se registró una variación en las categorías estacionales de 4,1% y en regulados de 2,3%", enfatizó al señalar los aumentos que tienen que ver con ciertos consumos que se dan en algunos momentos del año, como en julio, donde impactan los precios estacionales de las vacaciones de invierno.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto Captura..jpeg

"La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018", continuó y destacó que la "variación interanual del IPC Nacional fue de 36,6%, registrándose quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior". "Esta variación interanual es la más baja desde diciembre de 2020", ponderó.

"La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 14,6%. Vale recordar que la división de “Prendas de Vestir y Calzado” registró en julio una variación mensual de -0,9% y una interanual de 27,3%, 9,3 puntos por debajo del nivel general", observó sobre el rubro donde pudo haber impactado la apertura de las importaciones.

En otro comentario, señaló que la "inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3%", lo que la ubica como "la menor para este período del año desde 2020". "La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017", subrayó.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires

El Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires registró en julio una suba del 2,5%, con lo que marcó su segunda aceleración consecutiva, impulsado sobre todo por los aumentos en servicios (3,3%) y en los bienes estacionales (9%). En lo que va del año, la inflación porteña acumula un 18,1%, mientras que la variación interanual se ubicó en 40,9%.

El mes de junio la inflación en CABA había marcado un 2,1%, después de llegar al registro más bajo en mayo cuando midió 1,6%. De esta manera, son dos los meses consecutivos en donde el índice registra una suba, en este caso de 0,4 p.p. a nivel mensual.