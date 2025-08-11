En vivo Radio La Red
La inflación "de los trabajadores" se aceleró en julio y hay expectativas sobre el próximo dato del Indec

La suba mensual del índice que elabora la UMET fue levemente superior al de junio y se conoce a días de la publicación de los datos oficiales. Especialistas advierten que el incremento en alimentos y la devaluación de julio afectarán el salario real.

Pablo Winokur
Pablo Winokur
La llamada "inflación de los trabajadores" julio alcanzó el 2% mensual y el 36,5% interanual, según un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la UMET y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). El registro marca una aceleración frente al 1,8% de junio, pero igualmente ubica el índice interanual en su menor nivel desde febrero de 2021. En lo que va del año, el alza acumulada es del 16,3%, lo que proyecta un 29,6% anual si se mantiene el ritmo actual.

El estudio indica que las mayores subas se dieron en “Restaurantes y hoteles” (+3,3%), “Recreación y cultura” (+3,2%) y “Transporte” (+3%), influenciadas por el receso invernal y el turismo. En “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (+1,9%) se registraron incrementos relevantes en frutas y verduras, mientras que “Prendas de vestir y calzado” (-1,4%) fue el único rubro en baja por el fin de temporada y la apertura de importaciones.

El director ejecutivo del CCD y exministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió: “En julio, la inflación de alimentos más que triplicó la variación mensual de junio, del 0,6% al 1,9%. Este es apenas el efecto inicial de la devaluación de julio e indudablemente tendrá repercusiones en agosto”.

Distinto para cada segmento

Trotta añadió: “Es un dato alarmante porque dada la política salarial del gobierno, que intenta congelar los aumentos nominales de salarios en torno al 1% mensual, la suerte del salario real depende casi por completo de la inflación. Más alarmante aún si se considera que, pese a la importante reducción de la inflación que tuvo lugar desde comienzos de 2024, los salarios reales registrados son aún 5,5% inferiores que en noviembre de 2023”.

El informe del IET señala que la inflación fue más alta entre los no asalariados (2,12%) y más baja entre asalariados informales y desocupados (1,9%), debido a un menor peso del turismo en sus consumos. Los hogares de mayores ingresos registraron las mayores subas (2,35%), mientras que en los de menores ingresos fue inferior al 1,9%. Por rama de ocupación, el incremento se concentró en sectores como finanzas, servicios profesionales y salud, en contraste con agro, construcción y servicio doméstico, que mostraron alzas más moderadas.

El coordinador general del IET, Fabián Amico, sostuvo: “El salto en la inflación de alimentos refleja el primer impacto de la suba del tipo de cambio en julio del 14%. A esto debe sumarse el impacto que forzosamente tendrá en el costo de los insumos importados. Estos dos efectos no se manifiestan en el índice de inflación de forma inmediata, sino que tienen en general un impacto rezagado. De hecho, los primeros sondeos en agosto revelan un aumento adicional de los bienes de primera necesidad. Aun así, el pass-through del tipo de cambio a precios podría resultar más bajo si el gobierno logra inhibir la reacción de los costos laborales. En tal caso, el menor pass-through se debería a la caída del salario real y la debilidad de los trabajadores”.

En el análisis por condición habitacional, la inflación fue del 2,1% en hogares con jefes inquilinos y del 1,8% en propietarios, marcada por la incidencia del aumento en alquileres. Desde noviembre de 2023, la suba acumulada fue mayor en hogares de jubilados y propietarios, mientras que los inquilinos tuvieron menor presión inflacionaria.

En julio, los sectores de mayores ingresos experimentaron un incremento más elevado, mientras que ramas de menor poder adquisitivo, como servicio doméstico y construcción, registraron variaciones menores.

¿Qué dicen otros datos?

El REM del Banco Central, que releva las expectativas de las principales consultoras privadas arrojó para julio una inflación del 1,8%, en línea con las que habían sido las proyecciones para el mes anterior. Es el otro índice que se suele usar para anticipar las mediciones oficiales.

Por su parte, en CABA se vio una crecida del 2,5% de los precios, mostrando otro salto respecto al 2,1% de junio.

Los distintos relevamientos muestran que la inflación nacional podría tener una leve aceleración el próximo mes, sin que sean datos alarmantes. Es importante recordar que el IPC nacional muestra un promedio de los precios del mes. Si bien en el bolsillo se puede sentir el impacto de la suba de algunos productos o servicios, hay otros que bajan de precio y que tiran el indicador para atrás.

Pablo Winokur
Pablo Winokur
