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Los salarios subieron 2,4% en febrero: cómo les fue contra la inflación

El índice de salarios avanzó 2,4% impulsado por el sector informal, pero quedó por debajo del IPC de 2,9%. En el empleo registrado, la caída del poder adquisitivo fue aún mayor.

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Los salarios crecieron 2,4% en febrro y perdieron frente a la inflación. (Foto: archivo).

Los ingresos del sector trabajador se incrementaron un 2,4% en febrero, impulsado por el aumento de 4,6% del sector privado no registrado. Respecto a la comparación del mismo mes del año pasado, la suba fue de 35,8%.

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Así lo indicó el Instituto de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el índice de salarios de febrero.

SALARIOS INDICE

Mientras que el incremento del 2,4% en primer mes del año se vio explicado por el crecimiento de 1,6% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado.

Cómo le fue a los salarios respecto a la inflación

Los salarios de los trabajadores perdieron entonces contra la inflación mensual de febrero, que había sido de 2,9%, por 0,5 puntos porcentuales (p.p.). Pero si sólo se contempla el empleo registrado, la diferencia es aún más: del 1,8% de aumento en ese sector, la pérdida alcanza un 1,1 p.p.

Además, otro dato a tener en cuenta que la medición del sector privado no registrado tiene un rezago de cinco meses, por lo que el dato que se publica en febrero arroja el valor de septiembre. En el noveno mes del año pasado la inflación había marcado 2,1% mensual. En ese caso, el 4,6% de aumento al sector informal se encuentra 2,5 p.p. por encima del IPC de ese mes.

La comparación con el año anterior y el acumulado

En cuanto a la comparación anual, el índice de salarios mostró una suba de 35,8%, como consecuencia de los incrementos de 27,6% en el sector privado registrado, 27,4% en el sector público y 75,1% en el sector privado no registrado.

Respecto al acumulado en lo que va de 2026, el índice acumuló una suba de 5,0% respecto de diciembre del año previo, explicado por el aumento de 3,7% en el sector privado registrado, 4,2% en el sector público y 9,2% en el sector privado.

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