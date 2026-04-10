La inflación en CABA fue de 3% en marzo y acumuló 8,9% en los primeros tres meses del año

- Educación lideró los aumentos con un 8,6%, impulsado por las subas en cuotas de colegios privados y útiles escolares en el inicio del ciclo lectivo.
- Transporte registró un incremento del 6%, motorizado por los aumentos en combustibles y en el boleto de colectivos.
Alimentos: la carne volvió a liderar las subas
En el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba promedio fue del 2,6%, con un aporte relevante al índice general.
Dentro de este segmento, la carne volvió a ser el principal motor de aumento con un salto del 6,3%.
En contraste, algunos productos estacionales ayudaron a moderar la suba:
- Verduras: -3,3%
- Frutas: -1,8%
Vivienda y servicios: aumentos sostenidos
El rubro Vivienda, agua, electricidad y gas tuvo un incremento del 3,2%, impulsado por:
- Subas en alquileres
- Aumento de expensas
- Ajustes en tarifas de electricidad (7,8%) y agua (4%)
A nivel general, los Servicios aumentaron 3,1%, por encima de los Bienes (2,8%), lo que muestra una presión creciente en los costos regulados.
Regulados en alza y caída de los estacionales
El análisis por categorías muestra dos comportamientos marcados:
- Precios regulados: subieron 6,5%, con fuerte incidencia de educación y transporte
- Estacionales: cayeron 4,5%, principalmente por la baja en turismo y hotelería tras el verano
En tanto, la inflación núcleo (Resto IPCBA) se ubicó en 2,7%, reflejando la tendencia de fondo de los precios.