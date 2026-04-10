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La inflación en CABA fue de 3% en marzo y acumuló 8,9% en los primeros tres meses del año

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires acumula 32,1% en los últimos 12 meses. La suba de marzo estuvo impulsada por subas en educación, transporte y alimentos.

La inflación en CABA fue de 3% en marzo. (Foto: archivo)

La inflación en CABA fue de 3% en marzo. (Foto: archivo)

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en marzo el 3% mensual, con un acumulado de 8,9% en el primer trimestre de 2026. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), el IPC de marzo aumentó 0,4 puntos porcentuales respecto de febrero, cuando había registrado 2,6%.

Leé también El gráfico que compartió Milei sobre la inflación y la comparación con los gobiernos anteriores
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En términos interanuales, la variación de precios llegó al 32,1% en los últimos 12 meses, consolidando una tendencia que mantiene presión sobre el costo de vida.

Mientras tanto, el mercado espera el dato nacional que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), clave para comparar la dinámica inflacionaria en todo el país.

Educación y transporte, los rubros que más empujaron los precios

El informe oficial destacó que los sectores con mayor incidencia en la suba fueron Educación y Transporte, dos rubros con fuerte impacto en el gasto familiar.

  • Educación lideró los aumentos con un 8,6%, impulsado por las subas en cuotas de colegios privados y útiles escolares en el inicio del ciclo lectivo.
  • Transporte registró un incremento del 6%, motorizado por los aumentos en combustibles y en el boleto de colectivos.

Alimentos: la carne volvió a liderar las subas

En el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba promedio fue del 2,6%, con un aporte relevante al índice general.

Dentro de este segmento, la carne volvió a ser el principal motor de aumento con un salto del 6,3%.

En contraste, algunos productos estacionales ayudaron a moderar la suba:

  • Verduras: -3,3%
  • Frutas: -1,8%

Vivienda y servicios: aumentos sostenidos

El rubro Vivienda, agua, electricidad y gas tuvo un incremento del 3,2%, impulsado por:

  • Subas en alquileres
  • Aumento de expensas
  • Ajustes en tarifas de electricidad (7,8%) y agua (4%)

A nivel general, los Servicios aumentaron 3,1%, por encima de los Bienes (2,8%), lo que muestra una presión creciente en los costos regulados.

Regulados en alza y caída de los estacionales

El análisis por categorías muestra dos comportamientos marcados:

  • Precios regulados: subieron 6,5%, con fuerte incidencia de educación y transporte
  • Estacionales: cayeron 4,5%, principalmente por la baja en turismo y hotelería tras el verano

En tanto, la inflación núcleo (Resto IPCBA) se ubicó en 2,7%, reflejando la tendencia de fondo de los precios.

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