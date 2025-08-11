El titular de ARCA rechazó las versiones sobre presuntas irregularidades en procedimientos aduaneros

Respecto a la nota publicada, señaló: "Lo único que quiero decir es que tomamos conocimiento de esta nota y hoy mismo el organismo presentó un escrito pidiéndole a este supuesto periodista que, por favor, ingrese toda la información que tenga si es que siguen ocurriendo estos delitos para que nosotros continuemos con la investigación, porque no queremos más que haya ningún tipo de relación entre el Estado y el narcotráfico".
Además, abundó: "Me están diciendo que yo cobro más plata por dejar pasar droga, a mí me descoloco un poco" y consideró a la acusación "demasiado tirado de los pelos, sobre todo en una causa que iniciamos nosotros". "Vamos a seguir a fondo con este tipo de procedimientos, vamos a seguir trabajando con las jurisdicciones de alta vigilancia para tener este tipo de intercambio de información", prometió.
A la vez, aclaró que "hay un sumario administrativo para investigar el hecho" iniciado en ARCA y cuestionó: "A mí me sorprende que quien escribió la nota le dé más entidad a dos narcotraficantes que a quienes hicieron la denuncia".