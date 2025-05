"Esta concepción soviética no me llama la atención", apuntó el funcionario de Javier Milei, quien defendió el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. Aclaró como convivirán ambas medidas y dijo que "por los tributos nacionales, ARCA no va a perseguir a nadie si adhiere al nuevo régimen".