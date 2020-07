Lacunza criticó al Gobierno por la negociación de la deuda y alertó que la inflación puede ser la "tercera foto" de la crisis

"Cuando negocias por 45 millones de personas, apuntale 3 centímetros adentro", dijo el exministro de Economía (Foto: archivo).

El exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza dialogó este jueves con #Doman910, por Radio La Red, y lanzó un análisis mordaz de la situación argentina. Además de criticar la estrategia de negociación de la deuda del Gobierno, señaló que si hay un programa económico "yo no lo conozco o no es público". Y advirtió que si esto se mantiene, deberemos enfrentar una fuerte inflación, además de las víctimas sanitarias y económicas.

"Estos dos meses no se aprovecharon. La negociación de la deuda está en veremos, debería haber durado menos, sobre todo porque la extensión no es gratis. Mantener el tema abierto en este escenario de tanta incertidumbre mundial, sin horizonte adelante, no es gratis en temas de reservas, bienestar, riesgos cambiarios e inflacionarios", comenzó.

Sin embargo, "la buena es que nadie se levantó de la mesa. Hace rato que terminó el partido y el tiempo de alargue. Argentina dejó de pagar el 22 de abril y el alargue terminó el 22 de mayo, pero nadie se fue al vestuario. Hay diferencias de dinero, por eso no se pudo cerrar. El tiempo del regateo natural de una negociación ya terminó. Y cuando negociás en nombre de 45 millones de personas, pasajeros a bordo, apuntale 3 centímetros adentro, pagando lo mínimo posible pero no tardar siete meses", dijo el exministro.

Sobre el futuro económico que espera al país, Lacunza pronosticó: "Vamos a tener una caída del producto (bruto interno). La foto del final va a ser peor, más deprimida. Sin crédito, la capacidad de acción del Estado es limitada. El Gobierno empezó disparando a mansalva, pero después calibró mejor y destinó recursos, que nunca sobran, a sus dos programas emblema, IFE y ATP: ahí no hay mucho espacio para mejorar".

"Alberto Fernández no agarró al país en default"

El exfuncionario en el gobierno de Mauricio Macri remarcó que "Alberto Fernández no agarró al país en default" y que "hay dos fotos inexorables: las víctimas sanitarias y las víctimas económicas".

"La Argentina eligió medidas extremas para que la primera foto no sea tan dramática, a costa de la segunda foto. Es una decisión política y los resultados son acordes a esa estrategia", comentó.

"Siempre hablar por radio es más fácil que estar ahí sentado, pero lo que se podría haber hecho distinto es no agravar más la situación fiscal. No agreguemos una tercera foto dentro de un par de meses, que no va a ocurrir en el resto del mundo: que además de las víctimas sanitarias y económicas, tengamos un proceso de inestabilidad inflacionaria por un exceso de emisión", sentenció.

Lacunza consideró que para mejorar esta situación "hay que arreglar con los acreedores, emitir deuda en pesos y mostrar un programa fiscal y financiero".

Falta de programa económico del Gobierno

"¿Si el gobierno no tiene rumbo o le falta un programa? No sé si no hay. Yo no lo conozco. Me parece que, por lo menos, no es público. Y ese es un problema. Tal vez lo sepan los funcionarios. Pero si lo tienen, el programa no es para que solo ellos lo sepan. Debe ser público para que todos tomemos decisiones de ahorro e inversión, precautorias o audaces", explicó.

Críticas al discurso de Axel Kicillof

"Pienso que cuando Kicillof habla de que en la provincia de Buenos Aires encontró 'tierra arrasada', plantea un discurso de barricada. No tiene asidero en términos económicos ni financieros. La provincia tiene problemas estructurales desde hace décadas", concluyó.