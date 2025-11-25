El dólar blue cerró este martes a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. El billete paralelo subió $35 (+2%), su incremento diario más alto desde el 21 de noviembre, cuando había saltado $40 (+2,7%) hasta los $1.545.
En la primera rueda de la semana tras el feriado del lunes, la divisa paralela mostró síntomas inestables y de crecimiento.
El dólar blue anotó su mayor suba diaria en un mes.
A continuación, cómo cotizaron el dólar oficial, el MEP, el CCL, el cripto y el dólar tarjeta este martes 25 de noviembre.
En el segmento mayorista, que funciona como referencia del mercado, el dólar avanzó $22,5 y cerró en $1.447,50.
El Contado con Liquidación (CCL) opera en $1.519,72, con una brecha del 5% frente al tipo de cambio oficial.
El dólar MEP cotiza a $1.475,86, con una brecha cambiaria que se mantiene en torno al 2% respecto del mayorista.
El dólar tarjeta o turista, que surge del dólar oficial minorista más el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.
El dólar cripto o dólar Bitcoin se negocia a $1.505,11, según la plataforma Bitso.
Bitcoin, la criptomoneda más operada del mercado, cotiza en torno a los US$86.300, de acuerdo con datos de Binance.