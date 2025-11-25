En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Dólar blue
Cotizaciones

El dólar blue anotó su mayor suba diaria en un mes

En la primera rueda de la semana tras el feriado del lunes, la divisa paralela mostró síntomas inestables y de crecimiento.

El dólar blue anotó su mayor suba diaria en un mes. 

El dólar blue cerró este martes a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. El billete paralelo subió $35 (+2%), su incremento diario más alto desde el 21 de noviembre, cuando había saltado $40 (+2,7%) hasta los $1.545.

El dólar oficial minorista tuvo una nueva baja de $10 en las pantallas del Banco Nación. (Foto: archivo).

A continuación, cómo cotizaron el dólar oficial, el MEP, el CCL, el cripto y el dólar tarjeta este martes 25 de noviembre.

Dólar oficial hoy

En el segmento mayorista, que funciona como referencia del mercado, el dólar avanzó $22,5 y cerró en $1.447,50.

Dólar CCL hoy

El Contado con Liquidación (CCL) opera en $1.519,72, con una brecha del 5% frente al tipo de cambio oficial.

Dólar MEP hoy

El dólar MEP cotiza a $1.475,86, con una brecha cambiaria que se mantiene en torno al 2% respecto del mayorista.

dólar

Dólar tarjeta hoy

El dólar tarjeta o turista, que surge del dólar oficial minorista más el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.

Dólar cripto hoy

El dólar cripto o dólar Bitcoin se negocia a $1.505,11, según la plataforma Bitso.

Precio de Bitcoin hoy

Bitcoin, la criptomoneda más operada del mercado, cotiza en torno a los US$86.300, de acuerdo con datos de Binance.

