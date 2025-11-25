El dólar blue anotó su mayor suba diaria en un mes. 

Dólar MEP hoy

El dólar MEP cotiza a $1.475,86, con una brecha cambiaria que se mantiene en torno al 2% respecto del mayorista.

dólar

Dólar tarjeta hoy

El dólar tarjeta o turista, que surge del dólar oficial minorista más el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.

Dólar cripto hoy

El dólar cripto o dólar Bitcoin se negocia a $1.505,11, según la plataforma Bitso.

Precio de Bitcoin hoy

Bitcoin, la criptomoneda más operada del mercado, cotiza en torno a los US$86.300, de acuerdo con datos de Binance.