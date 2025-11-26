Abandonó a su hijo con Síndrome de Down en una plaza por un insólito motivo.

En contraposición, según consta en el parte policial difundido por medios locales, la mujer “dejó abandonado en la calle a su hijo, un niño de nueve años con síndrome de Down”. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que la madre, “en aparente estado de ebriedad”, lo dejó solo y luego “se retiró del lugar en un vehículo tipo remis”.

plaza-el-palomar-fuente

La fiscal de Flagrancia, Carolina Parodi, ordenó primero la aprehensión de la mujer y luego que pasara a calidad de detenida por el delito de abandono de persona. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 1° y de la Estación Policial Sur.

El menor permanece bajo resguardo del área de Niñez, mientras el Ministerio Público de la Acusación continúa con las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos y definir las medidas de protección correspondientes.