Abandonó a su hijo con Síndrome de Down en una plaza por un insólito motivo.

Una mujer fue detenida este martes por la tarde tras ser acusada de abandonar a su hijo de 9 años con síndrome de Down, en Santa Fe.
La situación se conoció cuando una transeúnte advirtió a la Policía que el menor estaba jugando solo, sin la presencia de un adulto, en los piletones de la Plaza del Palomar, en la zona de La Rioja y Rivadavia.
En ese marco desesperante, el niño fue trasladado horas antes a la Secretaría Municipal de la Niñez, donde el personal de la Seccional 1° inició las averiguaciones correspondientes.
En paralelo, se activó un pedido de paradero solicitado por su padre. Al llegar a su vivienda en barrio Centenario, el hombre fue informado por su pareja que el menor “llevaba perdido varias horas” luego de haber salido al centro de la ciudad.
En contraposición, según consta en el parte policial difundido por medios locales, la mujer “dejó abandonado en la calle a su hijo, un niño de nueve años con síndrome de Down”. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que la madre, “en aparente estado de ebriedad”, lo dejó solo y luego “se retiró del lugar en un vehículo tipo remis”.
La fiscal de Flagrancia, Carolina Parodi, ordenó primero la aprehensión de la mujer y luego que pasara a calidad de detenida por el delito de abandono de persona. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 1° y de la Estación Policial Sur.
El menor permanece bajo resguardo del área de Niñez, mientras el Ministerio Público de la Acusación continúa con las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos y definir las medidas de protección correspondientes.